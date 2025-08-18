Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cincinnati, il consiglio di Errani decisivo per la vittoria di Paolini: "Voglio che..."

Dopo aver perso il secondo set della semifinale contro Kudermetova, Jasmine si è avvicinata al suo angolo: la frase pronunciata dalla sua compagna di doppio
2 min

La vittoria sembrava cosa fatta per Jasmine Paolini quando è andata a servire per il match sul 5-4 nel secondo set. L'azzurra, che aveva vinto il primo parziale per 6-3, non aveva mai subito un break e dava l'impressione di essere in totale controllo nella semifinale del WTA 1000 di Cincinnati contro la russa Veronika Kudermetova. Invece si è irrigidita, ha commesso un paio di gravi errori e ha perso la battuta, permettendo all'avversaria di riaprire il set. Poco dopo ha subito un severo 7-2 al tie-break e ha vanificato quanto di buono fatto fino a quel punto. La situazione, infatti, era improvvisamente diventata di un set pari e con l'equilibrio ripristinato. Sfiduciata, si è avvicinata al suo angolo per cercare di ricevere qualche parola d'incoraggiamento in vista del terzo set. A prendere la parola non sono stati solo il suo coach Federico Gaio e Tathiana Garbin, bensì anche Sara Errani, amica e compagna di doppio: le ha detto un paio di frasi che si sono poi rivelate estremamente preziose.

Il consiglio di Errani

"Voglio che dimentichi e ricominci. Ritrovare lucidità, punto su punto, concentrata a fare le tue cose" ha detto Errani nel tentativo di ridare forza a Jasmine. "Lei sta sbagliando meno ora, ha ritrovato un po' di fiducia - ha aggiunto, in maniera molto onesta - ma tu devi pensare alle tue cose, tira dove vuoi tirare. Ma soprattutto decisa e devi rischiare, punto su punto. E lucida." Paolini ha accolto il suggerimento e ha giocato un ottimo terzo set, in cui è tornata a esprimere il livello mostrato in precedenza ed è riuscita a completare l'opera, staccando il pass per la finale seppur con un'ora di ritardo. D'altronde questi sono i vantaggi di avere nel proprio box una leggenda del tennis, che dall'alto della sua decennale esperienza capisce tante cose e può permettersi di dare preziosi suggerimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

