Paolini perde la finale con Swiatek ma il discorso per Sinner commuove tutti: "Auguro a Jannik..."

Paolini, il commovente discorso su Sinner a fine partita

Al termine della finalissima di Cincinnati, Jasmine Paolini si è presentata davanti ai microfoni per analizzare a caldo il match con Iga Swiatek. Ai tifosi e addetti ai lavori sugli spalti rimarrà però stampato nella memoria il ricordo delle stupende parole pronunciate dalla tennista azzurra, in particolare sul collega e amico Jannik Sinner, costretto al ritiro nella finale maschile contro Carlos Alcaraz: "Vorrei ringraziare il pubblico per essere rimasto dopo la finale maschile, auguriamo tutti a Jannik di recuperare per lo US Open e sono certa che vedrete lui e Carlos in finale tante volte nel corso degli anni, perché sono troppo bravi", ha affermato una sorridente Jasmine tra gli applausi del numeroso pubblico presente al 'P&G Center Court'.