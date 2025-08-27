Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
US Open, non riesce la rimonta a Sonego: è Schoolkate a spuntarla dopo oltre quattro ore

Niente da fare per Lorenzo, sconfitto dall'australiano al termine di una lotta serrata: avanti 3-2 e servizio nel quinto set, l'azzurro ha ceduto al tie-break
3 min

Lo US Open si conferma uno Slam maledetto per Lorenzo Sonego, mai andato oltre il secondo turno. L'azzurro non riuscirà a sfatare il tabù neppure in quest'edizione poiché è stato eliminato all'esordio a New York dall'australiano Tristan Schoolkate. 6-3 7-6 1-6 1-6 7-6 il punteggio di un match folle e pieno di emozioni, che ha coinvolto in maniera significativa i tanti spettatori presenti sul Campo 12. Schoolkate è partito forte, ma dopo aver acquisito un vantaggio significativo è crollato, permettendo all'avversario di ripristinare l'equilibrio. Nel quinto set ha però improvvisamente ritrovato l'energia ed è riuscito ad avere la meglio nello sprint finale. Grazie a un tie-break di alto livello ha trionfato dopo 4 ore e 24 minuti e si è regalato il secondo turno contro Alexander Bublik.

La cronaca della sfida

Ottima partenza dell'australiano, che ha strappato la battuta a Sonego nel quarto gioco - inanellando un parziale di 12 punti a 1 - e ha allungato. Nonostante un tentativo di rimonta dell'azzurro, capace di procurarsi due palle break nel settimo game, il primo set è finito nelle mani di Schoolkate per 6-3. Molto più rocambolesca invece la seconda frazione, in cui entrambi i giocatori hanno rischiato grosso ma si sono salvati grazie al servizio. Sonego ha salvato tre palle break sul 4-4, mentre l'australiano ha cancellato due set point sul 5-6. Si è quindi giunti al tie-break, dove Schoolkate ha giocato a un livello altissimo e ha prevalso per 10-8, annullando altre due palle set. Avanti 2 set a 0, il ventiquattrenne di Perth ha avuto un blackout improvviso e prolungato. Nel giro di un'ora e un quarto ha perso terzo e quarto set, entrambi con lo score di 6-1, dilapidando il vantaggio. Infine, nel set decisivo Schoolkate ha ritrovato il suo miglior tennis ma ha mancato un match point sul 6-5. Poco male perché ha disputato un ottimo tie-break e ha prevalso con merito per 10 punti a 5, mandando al tappeto Lorenzo.

