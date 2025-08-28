Jasmine Paolini concede il bis allo US Open , dando seguito al successo all'esordio contro Aiava e qualificandosi per il terzo turno. Battuta la beniamina di casa Iva Jovic , numero 73 del mondo, con un doppio 6-3 sotto le luci del Louis Armstrong. Ancora ottimi segnali da parte della numero uno d'Italia, che dopo la finale raggiunta a Cincinnati sta facendo bene anche a New York, vincendo ma soprattutto convincendo. La sua prossima avversaria sarà la ceca Marketa Vondrousova, capace di superare in due set la statunitense McCartney Kessler. Un impegno alla portata per Paolini , che va a caccia di punti in ottica WTA Finals e spera quantomeno di difendere gli ottavi raggiunti dodici mesi fa, suo miglior risultato in carriera a Flushing Meadows.

Paolini-Vondrousova, quando si gioca l'incontro

Il match di terzo turno dello US Open 2025 tra Jasmine Paolini e Marketa Vondrousova è previsto per la giornata di venerdì 30 agosto. Ancora da definire sia campo che orario.

Paolini-Vondrousova, i precedenti tra le due

L'unico confronto diretto tra le due risale al torneo di Biel, in Svizzera, nel 2017. A trionfare fu la giocatrice ceca.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte gli incontri femminili dello US Open saranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi femminile

PRIMO TURNO - €94.465

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530

OTATVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940

VINCITRICE - €4.293.880