Contattaci
Sinner ha conquistato la nuova fidanzata Laila Hasanovic con il gelato: che... gusti in amore

La rivelazione dei proprietari del locale "Santo Gelato" a Montecarlo sulle abitudini del numero uno al mondo e della sua nuova compagna
2 min

Non è più un segreto la relazione d'amore tra Jannik Sinner e la modella danese Laila Hasanovic. Il numero uno al mondo, che si prepara disputare i quarti di finale degli US Open contro Lorenzo Musetti, ne aveva dato dimostrazione attraverso lo sfondo del suo telefono che era stato pizzicato dalle telecamere durante un allenamento in palestra a Flushinh Meadows. A confermare il legame tra il tennista azzurro e la modella sono adesso Roberto e Nicoletta Stampfl, proprietari della gelateria "Santo Gelato" a Montecarlo, uno dei locali più frequentati dalla coppia.

La rivelazione: "Sinner se ne intende di gelati"

"Sinner e Laila Hasanovic vivono nel quartiere La Condamine a Montecarlo. Il nostro negozio è proprio sotto il loro palazzo – ha detto Nicoletta –. Laila mi è piaciuta molto, è gentile proprio come lo è anche Jannik. È bellissima, molto semplice nel modo di porsi e di vestirsi. Insomma, è una ragazza acqua e sapone. Tra di loro, parlano in inglese". Jannik sarebbe esperto anche di gelato, come confermato dalla stessa Nicoletta: "Sinner se ne intende, quando viene qui assaggia prima di decidere. Ma alla fine sceglie sempre pistacchio e amarena, i suoi gusti preferitiQuando giocava e si allenava qui, veniva sempre a prendere il gelato anche il campionissimo spagnolo Rafael Nadal, il più simpatico di tutti. Voleva imparare a fare il gelato: chiedeva a mio marito i nostri segreti. Una persona squisita, veramente simpatica. Dal punto di vista della simpatia, Sinner è sulla buona strada, ma un altro Nadal non ci sarà mai più nel giro dei grandi tennisti".

