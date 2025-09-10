Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Rune, la risposta piccata ad Anna Kalinskaya: "Se volessi un appuntamento con lei..."

Il tennista danese, chiamato in causa dall'ex fidanzata di Sinner, risponde per le rime alla tennista russa
1 min

MONTECARLO - Belli, giovani, ricchi e sportivi. Il mondo del tennis è un ambiente molto particolare, dove talvolta tennisti e tenniste finiscono con il fidanzarsi tra loro, visto il calendario spesso identico che li porta sempre lontano da casa, ma a stretto contatto con i colleghi. Spesso le storie hanno un lieto fine, come quella tra Andrè Agassi e Steffi Graf, spesso si concludono come è accaduto alla liaison tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Ieri la tennista russa ha svelato che Holger Rune ha cercato di corteggiarla invano, ricevendo un due di picche. Ma la risposta del danese non si è fatta attendere.

Rune, la risposta ad Anna Kalinskaya

Il tennista danese ha pubblicato sul proprio profilo social un commento indirizzato alla collega russa che non lascia spazio a incomprensioni. “Ah ah ah… potremmo avere delle differenze culturali che fanno sì che Anna legga un commento su una storia come un invito a un appuntamento se voglio uscire con te, chiedo un appuntamento. Non preoccuparti”. Forse, quella della Kalinskaya era solo una battuta, di certo la risposta è stata tagliente. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

