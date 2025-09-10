Rune, la risposta piccata ad Anna Kalinskaya: "Se volessi un appuntamento con lei..."

MONTECARLO - Belli, giovani, ricchi e sportivi. Il mondo del tennis è un ambiente molto particolare, dove talvolta tennisti e tenniste finiscono con il fidanzarsi tra loro, visto il calendario spesso identico che li porta sempre lontano da casa, ma a stretto contatto con i colleghi. Spesso le storie hanno un lieto fine, come quella tra Andrè Agassi e Steffi Graf, spesso si concludono come è accaduto alla liaison tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Ieri la tennista russa ha svelato che Holger Rune ha cercato di corteggiarla invano, ricevendo un due di picche. Ma la risposta del danese non si è fatta attendere.