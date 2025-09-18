Coppa Davis, tutto quello che c’è da sapere sull’Austria, avversaria dell’Italia

BOLOGNA - Mancava dai quarti di Coppa Davis da tredici anni, ma non andrà a Bologna per fare la comparsa. La prima avversaria dell’Italia alle Final Eight di Bologna sarà l’Austria capitanata da Jurgen Melzer, che tra le otto squadre qualificate è quella che meno ci si aspettava di trovare. Invece ha ottenuto una comoda vittoria per 4-0 ai danni della Finlandia per poi firmare una grande sorpresa in Ungheria, battendo 3-2 i padroni di casa e regalandosi un traguardo che mancava dal 2012. In quell’occasione tra i protagonisti c’era proprio Melzer, ex n. 8 al mondo e secondo austriaco più vittorioso in Davis con 37 successi. Davanti a lui c'è solo Thomas Muster (45), che guidò la Nazionale al miglior risultato della sua storia: la semifinale del 1990, persa contro gli Usa di Agassi e Chang. Nonostante di recente l’Austria abbia potuto contare su uno dei migliori giocatori al mondo, ovvero Dominic Thiem, è riuscita a tornare ai quarti solo un anno dopo il suo ritiro.

La squadra: attenti a Rodionov

L’eroe contro l’Ungheria è stato Jurij Rodionov, n. 157 del mondo, capace di vincere due singolari, tra cui quello decisivo contro Fucsovics. Gli altri due tennisti impiegati nel 2025 sono stati Filip Misolic (n. 92) e Lukas Neumayer (n. 174), mentre in doppio è toccato agli specialisti Lucas Miedler (#28) e Alexander Erler (#41), vincitori di sette titoli ATP insieme. Infine c’è Sebastian Ofner (n. 140), che non è stato convocato per gli ultimi impegni complici dei problemi fisici ma vanta pur sempre un best ranking di n. 37.

Quello di Bologna sarà il settimo confronto tra Italia e Austria. Il più recente risale al 1990, con gli azzurri sconfitti per 5-0 nonostante i due set di svantaggio che Paolo Cané riuscì a rimontare a Muster, arrendendosi poi al quinto. L’Italia ha però vinto le altre cinque sfide, tra il 1930 e il 1972, e partirà ampiamente favorita.