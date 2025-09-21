Italia-Usa diretta Bjk Cup finale LIVE: segui Paolini e le azzurre del tennis oggi

SHENZHEN (CINA) - Appuntamento con la storia per l' Italia del tennis . Le Azzurre , capitanate da Tathiana Garbin , sfidano in finale di Billie Jean King Cup gli Stati Uniti con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato un anno fa. La certezza si chiama Jasmine Paolini che verrà schierata sia per il secondo singolare che per l'eventuale doppio al fianco di Sara Errani . Per quanto riguarda il primo singolare , la scelta di capitan Garbin cade ancora su Elisabetta Cocciaretto , schierata già contro Cina e Ucraina . Dall'altra parte, la capitana Lindsey Davenport si affida a Jessica Pegula ed Emma Navarro . Segui la diretta della giornata sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

11:55

Cocciaretto a un passo dal primo set: 5-3 con Navarro

Game a zero per Elisabetta che si porta a un solo game dal primo parziale. Ora Emma serve per restare nel set.

11:52

Navarro c'è: Cocciaretto avanti 4-3

Emma tiene il turno di battuta a 15 rischiando pochissimo.

11:49

Cocciaretto sale sul 4-2

Turno di battuta a 15 per Elisabetta che concede poco o nulla alla sua avversaria.

11:44

Navarro cancella una palla break e si riporta in scia: Cocciaretto avanti 3-2

La statunitense sale 30-0 poi l'azzurra sale in cattedra e con tre punti consecutivi si costruisce una pesantissima palla break. Emma la cancella trovando la riga con il rovescio poi, ai vantaggi, vince due punti consecutivi e tiene il turno di battuta.

11:38

Cocciaretto avanti 3-1 su Navarro

Buon turno di battuta di Elisabetta che, con personalità, concede un solo 15 alla statunitense e vola sul 3-1 nel primo parziale.

11:34

Navarro dimezza lo svantaggio: Cocciaretto avanti 2-1

Sotto 30-0, la statunitense vince quattro punti consecutivi, tiene il turno di battuta a 30 e prova a ricucire lo strappo dopo un inizio di set particolarmente complicato.

11:30

Cocciaretto consolida il break e vola sul 2-0

L'azzurra consolida il break ma che fatica: sopra 40-15, Elisabetta si fa raggiungere da Emma che vince i due successivi punti portando il game ai vantaggi. Qui però l'azzurra si affida alla seconda e fa suo anche il secondo gioco del primo parziale.

11:24

C'è subito il break di Cocciaretto: Navarro sotto 1-0

Inizia nel migliore dei modi la finale di Billie Jean King Cup per l'Italia: break ai vantaggi per Elisabetta che sfrutta al meglio l'imprecisione di Navarro al servizio. Azzurre subito avanti!

11:21

Cocciaretto-Navarro, i precedenti

Sorride all'americana l'unico precedente tra le due: al secondo turno dell'Australian Open 2024, Emma si impose in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3.

11:19

Inizia la finalissima di Billie Jean King Cup tra Italia e Usa

Si parte a Shenzhen con la sfida tra Cocciaretto e Navarro: Emma al servizio.

11:14

Finale Billie Jean King Cup, è tutto pronto per il primo singolare

Si preparano Cocciaretto e Navarro: ancora pochi minuti e si alzerà il sipario sull'ultimo atto della finalissima di BJK Cup. Ora il riscaldamento, poi si parte!

11:06

Entrano in campo Italia e Usa

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, accolte dalla standing ovation del pubblico. Ora la presentazione delle protagoniste, poi sarà il momento degli inni nazionali.

11:02

Cresce l'attesa a Shenzhen per Italia-Usa

Tutto pronto alla Bay Sports Centre Arena per la prima sfida del singolare tra Cocciaretto e Navarro.

11:00

Italia, l'esperienza di Sara Errani potrebbe rivelarsi decisiva

La 38enne bolognese ha già fatto parte delle spedizioni azzurre vincitrici nel 2009, 2010, 2013 e 2024. La sua esperienza potrebbe rivelarsi fondamentale nel caso in cui si dovesse arrivare al doppio decisivo.

10:55

Gli Stati Uniti sognano il 19° alloro mondiale

Prima finale dal 2018 per gli Usa che hanno raggiunto l'ultimo atto della rassegna iridata in ben 32 occasioni. Gli americani vantano inoltre il record di trionfi nel torneo (ben 18 affermazioni, l'ultima nel 2017).

10:50

Billie Jean King Cup, il percorso degli Usa

Qualificazioni: Usa-Danimarca 3-0, Usa-Slovacchia 2-1

Quarti di finale: Usa-Kazakistan 2-1

Semifinale: Usa-Gran Bretagna 2-0

10:45

Billie Jean King Cup, il percorso dell'Italia

Qualificazioni: bye (Italia campione in carica e qualificata direttamente alle Finals)

Quarti di finale: Italia-Cina 2-1

Semifinale: Italia-Ucraina 2-1

10:40

Italia-Usa, finale Billie Jean King Cup: le scelte di Garbin

Ufficiali le scelte della capitana azzurra per l'ultimo atto della rassegna iridata in Cina: nel primo match Elisabetta Cocciaretto sfiderà Emma Navarro. A seguire, il secondo match del singolare tra Jasmine Paolini e Jessica Pegula. Se dovesse persistere la partità, sarà decisivo il doppio tra Errani/Paolini e Baptiste/Kessler.

10:30

Finale Billie Jean King Cup, Italia-Usa: dove vederla in tv e streaming

Shenzhen Bay Sports Centre Arena, Cina

Latraè in programma oggi - domenica 21 settembre - alla '' di, in, a partire dalle ore 11:00. Tutte le gare, ultimo atto compreso, Tutte le partite di Billie Jean King Cup sono trasmesse in diretta tv, in chiaro e gratuitamente, su SuperTennis. Garantita anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTenniX.