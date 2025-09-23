Musetti diretta finale Atp Chengdu: segui la sfida con Tabilo di oggi live

L'italiano conquista il primo punto. Musetti va a segno con la palla corta. Tabilo anticipa le mosse di Musetti e scende a rete conquistando il punto. Dopo un servizio profondo, Musetti sbaglia il colpo successivo tirando il dritto sulla rete. Errore gratuito di Tabilo che regala un punto pesante all'avversario. E' lungo il pallonetto di Musetti: parità. Ottimo il lungo linea di Musetti che infila l'avversario con un dritto in lungo linea. Errore di Tabilo in risposta, Musetti vince il terzo game consecutivo

Rovescio vincente di Musetti che sorprende con un colpo in cross l'avversario. Servizio e smash vincente per Tabilo. Musetti perde lo scambio con un errore gratuito. Il cileno imita l'italiano sbagliando un colpo elementare con il campo spalancato. Ancora un punto per il cileno: set point per Tabilo. Musetti spinge i colpi nello scambio e il cileno sbaglia il colpo. Secondo set point per Tabilo. Il cileno vince il primo set per 6-3.

13:40

Musetti pareggia il conto: 3-3

Servizio e dritto vincente per Musetti. Errore gratuito da parte di Tabilo che tira il rovescio sulla rete. Ancora un errore del cileno. Ace di Musetti che chiude il game a proprio vantaggio

13:37

Tabilo mantiene il servizio

Tabilo va a segno con una volè in avanzamento. Musetti sorprende Tabilo e conquista il punto. Tabilo cerca l'affondo ma sbaglia l'esecuzione. Scappa il rovescio di Musetti: palla in corridoio. Ancora un errore da parte dell'italiano. Sbaglia anche Tabilo: parità. Arriva un altro error di Tabilo, palla break per Musetti. Il rovescio di Musetti esce a fondo campo. Tabilo gestisce lo scambio e chiude con una volèe in lungo linea. Doppio fallo per il cileno. Servizio vincente di Tabilo. Va a segno l'attacco del cileno che vince il game annullando la palla break di Musetti.

13:27

Musetti-Tabilo: 2-2

Attacco vincente di Musetti che va a segno con il dritto. L'italiano affonda il colpo con il dritto, palla a fondo campo. Ace di Musetti con un servizio a uscire. Tabilo vince lo scambio nonostante l'ottima difesa di Musetti. L'italiano va a segno aiutato dal nastro. Ancora un punto per l'italiano. Tabil affonda il colpo: parità. Il cileno tenta la palla corta, ma la palla si spegne sulla rete. Servizio vincente di Musetti che porta a casa il game.

13:19

Tabilo si porta avanti: 2-1

Errore di Tabilo nello scambio: il cileno tira il rovescio in corridoio. Musetti va a segno con un rovescio imprendibile. E' lungo il passante dell'italiano. Tabilo va a segno con un servizio vincente. Musetti sbaglia la risposta sul servizio del cileno. L'errore gratuito di Tabilo tiene in corsa l'italiano: parità. Musetti osa con un rovescio incrociato, palla in corridoio. Secondo ace di Tabilo che chiude il game a proprio vantaggio.

13:14

Musetti mantiene il turno di battuta: 1-1

Musetti gestisce il servizio e induce all'errore l'avversario. Musetti va a segno con un ottimo dritto. Servizio vincente dell'italiano su cui il cileno non risponde. L'italiano si apre il campo, poi sbaglia la misura sul lungo linea successivo. Tabilo cerca la palla corta, Musetti scende a rete e si prende il punto con un lungo linea calibrato

13:10

Musetti-Tabilo: 0-1

Il tennista cileno al servizio. Il primo punto è per Tabilo: Musetti non risponde sulla battuta del cileno. Ancora una risposta fuori misura per l'italiano. Ace di Tabilo. Musetti non risponde, Tabilo vince il primo game

13:05

Chengdu, inizia la finale Musetti-Tabilo

I due tennisti sono entrati in campo per la finale 250 Atp di Chengdu: Tabilo ha vinto il sorteggio e ha deciso di servire.

12:59

Chengdu, il percorso di Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo ha iniziato il proprio percorso nel torneo cinese di Changdu battendo nel secondo turno l’italiano Luciano Darderi in due set. Successivamente ha eliminato nei quarti di finale l’australiano Christopher O’Connell in 3 set con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-2 e lo statunitense Brandon Nakashima in semifinale con il punteggio di 6-4, 7-6.

12:45

Chengdu, il percorso di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti ha iniziato il proprio percorso nel torneo cinese di Changdu battendo nel secondo turno il croato Prizmic in tre set con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-2. Successivamente ha eliminato il georgiano Nikoloz Basilashvili nei quarti di finale (6-3, 6-3) e il kazako Alexander Shevchenko in semifinale con il punteggio di 6-3, 6-1.

12:30

Il profilo di Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo è un tennista cileno che partecipa ai tornei Pro dal 2015. Attualmente occupa la posizione numero 112 del ranking mondiale, in carriera ha vinto 2 titoli Atp.

12:15

Il profilo di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti è nato a Carrara il 3 marzo 2002. Attualmente occupa la nona posizione nella classifica mondiale Atp. Il suo best ranking è il 6º posto ottenuto nel giugno 2025. In carriera ha vinto due titoli Atp tra cui quello di Amburgo nel 2022. Il suo miglior risultato ottenuto negli Slam sono state le semifinali di Wimbledon (2024) e Roland Garros (2025). Con la Nazionale italiana ha conquistato la Coppa Davis nel 2023 e nel 2024.

12:00

Musetti-Tabilo, sfida inedita

La finale odierna tra Lorenzo Musetti e Alejandro Tabilo è un confronto inedito: i due tennisti non si sono mai affrontati nel corso della loro carriera.

11:45

Musetti e la finale contro Tabilo

Ci siamo, alle ore 13 tutti in campo per la finale del torneo ATP 250 di Chengdu. La sfida sarà tra il nostro Lorenzo Musetti e Alejandro Tabilo.

Chengdu - Cina