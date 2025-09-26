Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LIVE Berrettini-Ruud, atp Tokyo oggi: il norvegese vince il primo set, diretta

Il tennista romano affronta il norvegese quattro mesi e mezzo dopo l'infortunio nel match agli Internazionali d'Italia. Leggi i dettagli
2° Set9/26/2025, ore 9:25:
Casper Ruud Ranking: 12
1
0
0
0
7
7
0
6
4
1
Matteo Berrettini Ranking: 56
Valerio Minutiello
6 min
Berrettini sfida Ruud a Tokyo. I ricordi vanno subito agli Internazionali di Roma, quando Matteo fu costretto al ritiro all’inizio del secondo set per l’ennesimo infortunio agli addominali. Adesso è tornato e si ritrova davanti il norvegese, numero 4 al mondo, a quattro mesi e mezzo da quella partita. In palio ci sono i quarti di finale del torneo Atp 500.

 

 

12:23

Ruud vince il primo set al tie-break

Berrettini cede al tie-break 7-4, riesce ad annullare due set point al norvegese ma poi spara un rovescio a rete. Primo set equilibratissimo, durato 58 minuti.

12:14

Berrettini annulla un set point a Ruud: si va al tie-break

Bravo Berrettini ad uscire fuori dai guai, annullando un set point a Ruud e prendendosi il tie-break.

12:05

Ruud si porta sul 6-5: Berrettini serve per il tie-break

Berrettini riesce a far tremare Ruud, portandosi sul 30-15, ma il norvegese poi mette a segno tre punti consecutivi e tiene il servizio. Ora Berrettini serve per guadagnarsi il tie-break.

12:00

Berrettini tiene il servizio: 5-5 con Ruud nel primo set

Primo doppio fallo della partita, Berrettini lo commette nel momento più delicato del primo set. Poi però fa l'ace, il quinto e si porta sul 40-30. Ruud poi sbaglia la risposta. 

11:55

Ruud si porta sul 5-4, Berrettini serve per restare nel set

Tiene il servizio Ruud, ma almeno stavolta Berrettini riesce a interrompere la striscia dei servizi a zero e si porta sul 40-30

11:51

Siamo al quarto turno di battuta a zero

Quarto turno di battuta a zero consecutiva, Berrettini chiude con un ace. 

11:47

Terzo turno di battuta a zero consecutivo

Altro turno di battuta a zero, stavolta vinto da Ruud, è il terzo consecutivo: si gioca solo sul servizio finora.

11:45

Berrettini-Ruud 3-3 nel primo set

Ancora nessun break, sia Ruud sia Berrettini hanno tenuto a zero il loro turno di battuta. 

11:37

Berrettini tiene il servizio: 2-2

Berrettini bravo a tenere il suo turno di battuta e pareggiare i conti: siamo 2-2, regna l'equilibrio finora. 

11:33

Berrettini-Ruud 1-2 nel primo set

Ruud tiene il servizio 40-15, si gioca poco finora

11:30

Primo turno di servizio a zero per Berrettini

Ottimo esordio al servizio per Berrettini: grandi prime e il suo dritto vincente, tiene Ruud a zero.

11:28

Ruud tiene al servizio: 1-0 con Berrettini

Inizia bene Ruud che tiene il servizio 40-30, Berrettini però si sta muovendo bene.

11:23

C'è anche la famiglia accanto a Berrettini

Con Berrettini, oltre allo staff tecnico, c'è anche la sua famiglia: la mamma e il papà sono al suo fianco

11:21

Berrettini e Ruud in campo

In corso il riscaldamento, ci siamo: la sfida sta per iniziare. Quattro mesi e mezzo dopo il ritiro con il norvegese a Roma, i due sono di nuovo in campo uno contro l'altro. 

11:05

Finita Fritz-Borges, ora tocca Berrettini-Ruud

Fritz batte Borges 7-5 7-6 dopo una partita molto combattuta. Ora tocca a Berrettini contro Ruud.

10:58

Berrettini, l'inizio slitta ancora un po'

Borges non molla, annulla due match point a Fritz e lo porta al tiebreak nel secondo set. Slitta ancora l'inizio della sfida di Berrettini

10:22

Berrettini-Ruud inizia intorno alle 11

Berrettini scenderà in campo dopo la sfida tra Borges e Fritz, che stanno giocando il secondo set. L'inizio attualmente è previsto intorno alle 11

10:14

Berrettini e l'esultanza a Tokyo: cosa significa

Berrettini ha esultato in modo particolare dopo la vittoria con Munar all'esordio a Tokyo. Ecco cosa significa

10:10

Tokyo, il montepremi e i punti nel ranking

Il montepremi per l'Atp 500 di Tokyo è complessivamente di 2.226.470 dollari, quasi due milioni di euro.

PRIMO TURNO – $ 17.365 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 32.560 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 61.000 (100 punti)
SEMIFINALE – $ 119.395 (200 punti)
FINALE – $ 224.035 (330 punti)
VINCITORE – $ 416.365 (500 punti)

10:06

Berrettini, bell'esordio con Munar

Berrettini ha esordito a Tokyo con una bella vittoria contro lo spagnolo Munar, 6-4 -6-2. Una prova davvero convincente per Matteo, che adesso deve confermarsi.

Tokyo

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

