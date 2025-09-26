Musetti esclusivo: "Non mollo, merito di vincere" 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
«Non sei sconfitto quando perdi, sei sconfitto quando molli». Molto più di una frase per i social: Musetti non vede l’ora di dimostrarlo. Il tempo per piangersi addosso, anche volendo, non c’è. Lo dimostrano le ultime 48 ore di Lorenzo. Dalla finale persa a Chengdu con
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte