Paolini scoppia a ridere dopo la richiesta inaspettata in campo: ecco cosa è successo al China Open

L'azzurra viene sorpresa dalla domanda ma se la cava benissimo, riscuotendo l'approvazione del pubblico di casa
2 min

PECHINO (CINA) - Nessun problema per Paolini che supera agevolmente Sevastova nel debutto a Pechino al China Open. Due set (6-1, 6-3) in poco più di un'ora, Jasmine risolve la pratica senza problemi e strappa la qualificazione al terzo turno, dove sfiderà la statunitense Kenin (n.27). A fine match si prende gli applausi del pubblico e poi viene incalzata col microfono per dire qualcosa in cinese. Tra imbarazzo e risate l'azzurra se la cava piuttosto bene, sorprendendo il pubblico di casa.

Paolini in cinese

Paolini in questa ultima settimana ha studiato un po' di cinese e allora, al centro del campo, si lancia in un paio di frasi che fanno felici i tifosi cinesi, accorsi per vedere l'esordio vincente della campionessa azzurra. Frasi semplici, niente di elaborato, ma comunque capaci di suscitare affetto da parte dello stadio, come per esempio "Forza Jasmine". L'azzurra scoppia in una risata di gusto che coinvolge tutti quanti.

