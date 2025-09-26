Paolini scoppia a ridere dopo la richiesta inaspettata in campo: ecco cosa è successo al China Open

PECHINO (CINA) - Nessun problema per Paolini che supera agevolmente Sevastova nel debutto a Pechino al China Open. Due set (6-1, 6-3) in poco più di un'ora, Jasmine risolve la pratica senza problemi e strappa la qualificazione al terzo turno, dove sfiderà la statunitense Kenin (n.27). A fine match si prende gli applausi del pubblico e poi viene incalzata col microfono per dire qualcosa in cinese. Tra imbarazzo e risate l'azzurra se la cava piuttosto bene, sorprendendo il pubblico di casa.