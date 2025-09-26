Tabilo vince a Chengdu, Miedler conquista Hangzhou

Il cileno Alejandro Tabilo ha conquistato il titolo del singolare al Chengdu Open, battendo in finale Lorenzo Musetti. Per Tabilo si tratta del terzo titolo in carriera, ottenuto al termine di un percorso iniziato dalle qualificazioni e coronato con una rimonta spettacolare, in cui ha annullato due championship points all’azzurro testa di serie prima di chiudere il match.
Atp Hangzou, trionfo Miedler nel torneo di doppio
A Hangzhou, altra tappa della tournée asiatica, è arrivata la vittoria in doppio di Lucas Miedler. L’austriaco, in coppia con il portoghese Francisco Cabral, ha centrato il secondo titolo stagionale dopo il debutto del duo lo scorso aprile.
Lotto Sport Italia esalta i suoi due campioni
Gli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou rappresentano due appuntamenti consolidati del calendario asiatico post-US Open, tappe sempre più rilevanti per la corsa al ranking e traguardi importanti per i protagonisti del circuito. Per Lotto Sport Italia, due vittorie che testimoniano ancora una volta la qualità e la passione dei propri atleti, capaci di imporsi sui palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale.