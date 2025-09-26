Tabilo vince a Chengdu, Miedler conquista Hangzhou

Il cileno Alejandro Tabilo ha conquistato il titolo del singolare al Chengdu Open, battendo in finale Lorenzo Musetti. Per Tabilo si tratta del terzo titolo in carriera, ottenuto al termine di un percorso iniziato dalle qualificazioni e coronato con una rimonta spettacolare, in cui ha annullato due championship points all’azzurro testa di serie prima di chiudere il match.