Paolini-Bouzkova, ottavi Wta Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue il percorso netto di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino. Dopo i quattro game lasciati alla lettone Sevastova all'esordio, l'azzurra ha fatto ancora meglio al terzo turno contro la statunitense Kenin, travolgendola per 6-3 6-0. Paolini si è dunque qualificata per gli ottavi di finale, dando continuità al trionfo azzurro in Billie Jean King Cup ottenuto a Shenzhen con l'Italia la scorsa settimana. La prossima avversaria di Jasmine sarà la ceca Marie Bouzkova, numero 52 del ranking WTA, che non ha perso ancora un se nel torneo e ha battuto due teste di serie per approdare agli ottavi: Linette (33) e Kudermetova (24).
Paolini-Bouzkova, quando si gioca l'incontro
Il match di ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino tra Jasmine Paolini e Marie Bouzkova andrà in scena nella giornata di martedì 30 settembre con orario e campo ancora da definire.
Paolini-Bouzkova, i precedenti tra le due
Non ci sono confronti diretti tra le giocatrici, che si affronteranno per la prima volta in carriera a Pechino.
Dove vedere il match in diretta tv
L'incontro di Jasmine Paolini sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà infine visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
WTA 1000 Pechino, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 23.760
SECONDO TURNO – $ 35.260
TERZO TURNO – $ 60.400
OTTAVI DI FINALE – $ 103.225
QUARTI DI FINALE – $ 189.075
SEMIFINALE – $ 332.160
FINALISTA – $ 597.890
VINCITRICE – $ 1.124.380