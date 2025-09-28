Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Paolini-Bouzkova, ottavi Wta Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Altro netto successo per la tennista azzurra, che continua a fare faville in Cina: tutte le informazioni sul suo prossimo incontro
2 min

Prosegue il percorso netto di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino. Dopo i quattro game lasciati alla lettone Sevastova all'esordio, l'azzurra ha fatto ancora meglio al terzo turno contro la statunitense Kenin, travolgendola per 6-3 6-0. Paolini si è dunque qualificata per gli ottavi di finale, dando continuità al trionfo azzurro in Billie Jean King Cup ottenuto a Shenzhen con l'Italia la scorsa settimana. La prossima avversaria di Jasmine sarà la ceca Marie Bouzkova, numero 52 del ranking WTA, che non ha perso ancora un se nel torneo e ha battuto due teste di serie per approdare agli ottavi: Linette (33) e Kudermetova (24). 

Paolini-Bouzkova, quando si gioca l'incontro

Il match di ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino tra Jasmine Paolini e Marie Bouzkova andrà in scena nella giornata di martedì 30 settembre con orario e campo ancora da definire.

Paolini-Bouzkova, i precedenti tra le due

Non ci sono confronti diretti tra le giocatrici, che si affronteranno per la prima volta in carriera a Pechino.

Dove vedere il match in diretta tv

L'incontro di Jasmine Paolini sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà infine visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

WTA 1000 Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALISTA – $ 597.890

VINCITRICE – $ 1.124.380

© RIPRODUZIONE RISERVATA

