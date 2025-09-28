Paolini-Bouzkova, ottavi Wta Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue il percorso netto di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino. Dopo i quattro game lasciati alla lettone Sevastova all'esordio, l'azzurra ha fatto ancora meglio al terzo turno contro la statunitense Kenin, travolgendola per 6-3 6-0. Paolini si è dunque qualificata per gli ottavi di finale, dando continuità al trionfo azzurro in Billie Jean King Cup ottenuto a Shenzhen con l'Italia la scorsa settimana. La prossima avversaria di Jasmine sarà la ceca Marie Bouzkova, numero 52 del ranking WTA, che non ha perso ancora un se nel torneo e ha battuto due teste di serie per approdare agli ottavi: Linette (33) e Kudermetova (24).