A Pechino scende in campo l'Italia. Sia Musetti sia Sinner, i nostri azzurri oggi (lunedì 29 settembre) si giocano l'accesso in semifinale. Lorenzo sfida Tien, prima però tocca a Jannik che, dopo la vittoria in tre set contro Atmane, affronta l'ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del ranking Atp. Lo scorso anno ad Halle Sinner si aggiudicò in tre set quello che ad oggi è l'unico precedente. L’ungherese però non è un rivale da sottovalutare, specialmente nelle giornate in cui sa combinare la sua potenza con le sue grandi doti di tocco. Segui la partita in diretta.

9:44 Sinner vince il secondo set 7-5 e vola in semifinale Con l'ennesimo errore di Marozsan, un rovescio a rete, Sinner vince anche il secondo set (7-5) e accede per la terza volta di fila alla semifinale di Pechino.

9:41 Sinner ribalta tutto, 6-5 su Marozsan In un attimo Sinner ribalta la situazione di estremo pericolo e ribalta 6-5 il secondo set. 9:38 Contro-break di Sinner Nel momento più importante della sua partita Marozsan registra un disastro e perde a zero il game che permette a Sinner di firmare il contro-break e pareggiare 5-5. 9:34 Break di Marozsan, 5-4 su Sinner Il 30-15 e il 40-30 di Marozsan su servizio di Sinner sono davvero due bei punti: l'ungherese tiene gli scambi benissimo e costringe due volte all'errore Jannik, per la prima volta sotto pressione. Con l'ace l'azzurro allunga il game ai vantaggi ma poi un grande Marozsan strappa il break con la volée a rete. Applausi per lui e 5-4. 9:28 Si salva Marozsan Marozsan si salva e tiene il servizio in un game combattuto che si chiude ai vantaggi. L'ungherese non molla, è 4-4. 9:23 Super Sinner Grande Sinner che mostra tutto il suo talento su un paio di punti cruciali: prima la difesa con lob a seguire che spiazza Marozsan, poi l'ace e la seconda in kick. È 4-3. 9:18 Sinner-Maroszan 3-3 Con servizio e dritto Marozsan tiene ancora il servizio e si porta sul 3-3. 9:11 Sinner si salva, 3-2 Sul 30-15 per Marozsan Sinner esce fuori da uno scambio lunghissimo con un dritto in corsa che fulmina l'avversario e che gli permette di recuperare da 0-30. Il dritto in controtempo vincente di Jannik e il rovescio dell'ungherese chiudono il game, forse il primo in cui l'azzurro è andato in difficoltà. 9:07 Marozsan tiene il servizio Marozsan evita il break di Sinner in questo set e tiene tutto ancora in equilibrio, tenendo il turno di battuta, 2-2. 9:05 Sinner sul 2-1 Sinner solido con le prime, una costanza ormai in questo match. Anche a uscire Jannik colpisce a quasi 210 km orari, imprendibili per Marozsan. 9:00 Sinner-Marozsan 1-1 Marozsan interrompe la serie di break consecutivi di Sinner e tiene il turno di battuta non senza affanno. 8:57 Sinner tiene il servizio Sinner tiene il servizio a 30 in apertura di secondo set, nonostante un paio di risposte importanti di Marozsan. Di nuovo, le prime di Sinner risolvono la questione. 8:51 Sinner vince il primo set 6-1 Nessun problema per Sinner che strappa ancora una volta il servizio a Marozsan e porta a casa il primo set in ventisei minuti. Buon avvio di Jannik, anche se non è stato molto sollecitato dall'avversario. Qualche variazione si è vista, ma la resistenza dell'ungherese è stata davvero poca cosa.

8:48 Sinner rimonta e va sul 5-1 Sotto 0-30 Sinner riesce a rimontare soprattutto grazie al servizio e a salire sul 5-1, a un game dal primo set. 8:42 Doppio break per Sinner Una risposta da fenomeno sulla prima di Marozsan, un doppio fallo dell'ungherese e due sue palle fuori lanciano Sinner verso il secondo break di vantaggio: 4-1. 8:39 Sinner consolida il break, 3-1 Sinner sta mettendo più sostanza su ogni palla, anche sulle seconde, che essendo più robuste permettono a Jannik di verticalizzare immediatamente e di essere aggressivo. Il numero 2 del mondo tiene il servizio e consolida il break. 8:33 Break di Sinner Subito break di Sinner a 15 che si porta sul 2-1 e con la chance di allungare. "Cambierò qualcosa", aveva detto Jannik dopo il ko agli Us Open, e in effetti anche in questo avvio di match l'azzurro sta mettendo in campo alcune variazioni nel suo gioco. 8:30 Sinner-Marozsan 1-1 Con la prima di servizio Sinner obbliga alla risposta fuori Marozsan e pareggia il conto dei game. 8:27 Marozsan tiene il servizio Marozsan tiene il servizio e apre il match. Servizio a Sinner. 8:26 Sinner, possibile semifinale con De Minaur Ad attendere il vincente tra Sinner e Marozsan c'è De Minaur, che è già in semifinale dopo aver vinto i quarti grazie al ritiro di Mensik sul punteggio di 4-1 per l'australiano. 8:14 Tabellone Shanghai: chi sfida Sinner È stato sorteggiato il tabellone dell'Atp 1000 di Shanghai. Sinner affronterà uno tra il tedesco Altmaier e un qualificato. Possibile incrocio in semifinale con Novak Djokovic, numero 4 del seeding. 8:05 Sfida a distanza Sinner-Alcaraz Prosegue la sfida a distanza tra Sinner e Alcaraz dopo il sorpasso nel ranking dello spagnolo, che dagli Us Open è il nuovo numero uno del mondo. Jannik è di scena in Cina, Carlitos invece ha in programma (sempre oggi) la semifinale contro Ruud in Giappone all'Atp 500 di Tokyo.

7:59 Dopo Sinner anche Musetti Dopo Sinner giocherà anche Musetti nel quarto di finale del Lotus Stadium, secondo campo per importanza, contro l’americano Learner Tien (non prima delle ore 13 italiane). 7:58 A che ora gioca Sinner La mattinata italiana si colora di azzurro con Sinner in campo a Pechino. Sarà il terzo match del Centrale, ecco a che ora gioca. Leggi qui Pechino

