Masters 1000 Shanghai, sorteggiato il tabellone: gli avversari di Sinner e Musetti

È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai, penultimo Mille della stagione. Si gioca sul cemento in Cina dall'1 al 12 ottobre e gli uomini da battere sono ancora Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, rispettivamente numero 1 al mondo e campione in carica. I due giocatori, proprio in qualità di teste di serie 1 e 2, si trovano agli estremi del main draw e potranno affrontarsi solamente in un'eventuale finale. Per quanto riguarda gli altri big sul loro cammino, è andata peggio a Sinner, che ha pescato Taylor Fritz in un ipotetico quarto di finale e poi eventualmente Novak Djokovic in semifinale. Dal lato dello spagnolo invece ci sono Alex De Minaur (quarti teorici) e Lorenzo Musetti o Alexander Zverev in semifinale. Per arrivare a questo punto del torneo bisogna però vincere altre partite, quindi per il momento il focus è sul debutto, che avverrà direttamente dal secondo turno in virtù di un bye.