Comprare all'asta una racchetta usata da un campione del mondo del tennis non equivale solamente ad assicurarsi un prezioso cimelio, bensì un pezzo di storia. Quando i migliori giocatori del pianeta sono entrati nella leggenda dello sport, infatti, avevano in mano una racchetta, senza la quale non ce l'avrebbero mai potuta fare. Sorprende dunque fino a un certo punto che ci siano stati appassionati in grado di arrivare a sborsare numeri a sei cifre - ergo superiori a 100.000 euro - per comprare alcune delle racchette con cui i tennisti hanno scritto la storia. Analizzando la top 5 di quelle più costose di sempre, spicca l'assenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma sembra essere solo questione di tempo visto il trend e i tanti collezionisti che si affacciano a questo mondo. Non sarà però facile togliere il primato a Rafa Nadal, che è chiaramente il giocatore più amato da chi ambisce a comprare all'asta una racchetta.
La classifica delle racchette più costose al mondo
Al quarto posto c'è un pari merito. Incredibile ma vero, sono state battute all'asta per la stessa cifra - 118.206 dollari - le racchette di Roger Federer e Rafa Nadal. Quella dello svizzero è legata a Wimbledon 2004, suo secondo titolo nello Slam londinese. Quella di Nadal risale invece al Roland Garros 2007, sua terza affermazione sulla terra rossa parigina. Al terzo posto troviamo la racchetta usata da Billie Jean King nella Battaglia dei Sessi 1973. Prezzo? 125.000 dollari. In seconda posizione torna Rafa Nadal con la racchetta usata nella finale dell'Australian Open 2022, vinta rimontando uno svantaggio di 2 set a 0 contro Daniil Medvedev. Un'impresa epica che ha spinto qualcuno a spendere 139.700 dollari. Al primo posto c'è infine la racchetta della "Décima", ovvero del decimo titolo conquistato da Nadal al Roland Garros, nel 2017. Un record incredibile che ha permesso di stabilirne un altro perché la sua racchetta è stata battuta all'asta per la cifra monstre di 157.333 dollari.