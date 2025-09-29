Comprare all'asta una racchetta usata da un campione del mondo del tennis non equivale solamente ad assicurarsi un prezioso cimelio, bensì un pezzo di storia. Quando i migliori giocatori del pianeta sono entrati nella leggenda dello sport, infatti, avevano in mano una racchetta, senza la quale non ce l'avrebbero mai potuta fare. Sorprende dunque fino a un certo punto che ci siano stati appassionati in grado di arrivare a sborsare numeri a sei cifre - ergo superiori a 100.000 euro - per comprare alcune delle racchette con cui i tennisti hanno scritto la storia. Analizzando la top 5 di quelle più costose di sempre, spicca l'assenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma sembra essere solo questione di tempo visto il trend e i tanti collezionisti che si affacciano a questo mondo. Non sarà però facile togliere il primato a Rafa Nadal, che è chiaramente il giocatore più amato da chi ambisce a comprare all'asta una racchetta.