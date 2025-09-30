Sinner, finale Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner è in finale all'Atp 500 di Pechino . Il numero due del mondo ha sconfitto in semifinale Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 riuscendo a vincere l'undicesimo confronto su altrettanti disputati contro il tennista australiano, che prima di quest'oggi aveva conquistato un solo set contro il campione azzurro. Nell'ultimo atto del torneo, Jannik attende il vincitore del match tra Daniil Medvedev e Learner Tien .

Sinner, finale Atp 500 Pechino: data e orario del match

La sfida tra Sinner e il vincitore del match tra Daniil Medvedev e Learner Tien, valida per l'Atp 500 di Pechino, è in programma sul Capital Group Diamond Court nella giornata di mercoledì 1 ottobre a partire dalle ore 8:00 italiane (le 14:00 locali).

Dove vedere il match di Sinner in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 31.320

SECONDO TURNO – $ 58.735

QUARTI DI FINALE – $ 110.030

SEMIFINALE – $ 215.360

FINALE – $ 404.105

VINCITORE – $ 751.075