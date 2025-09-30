PECHINO (CINA) - Jannik Sinner stacca il pass per la finalissima dell'Atp 500 Pechino, la terza consecutiva in carriera. L'azzurro, numero due al mondo e prima testa di serie del tabellone, piega in tre set - 6-3, 4-6, 6-2 - l'australiano Alex De Minaur (n.8 Atp e terzo giocatore del seeding) dopo due ore e 22' di battaglia. L'altoatesino si giocherà il titolo contro il vincente dell'altra semifinale che metterà di fronte Learner Tien e Daniil Medvedev. Segui la diretta della partita sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio.
11:10
Sinner: "Match di livello altissimo, felice di essere in finale"
Le parole a caldo del numero due al mondo al termine del match con De Minaur: "È stato un match con un livello molto alto, ci sono stati tanti grandi scambi, tante chance per entrambi, nel secondo io non ho sfruttato le mie. È stata una partita molto equilibrata, nel terzo ho ottenuto subito il break e questo mi ha aiutato. È stata una partita diversa rispetto alle precedenti con De Minaur, un match molto equilibrato, sono felice di aver vinto e di essere in finale".
11:00
10:50
Sinner-De Minaur, le statistiche del match
Ottimo match disputato da Jannik: 7 gli ace mandati a bersaglio e 64% di prime servite dall'azzurro, che ha ricavato l’85% di punti. Quattro su dieci invece con la seconda, dalla quale l’avversario ha invece estratto il 68% dei punti.
10:40
Sinner, settima finale nel 2025
Continuità ed eccellenza per il numero due al mondo che, a Pechino, centra la settima finale dell'anno su otto tornei disputati, la nona consecutiva sul cemento da Cincinnati 2024.
10:32
+++ Atp Pechino, Sinner batte De Minaur e vola in finale +++
Finisce qui: l'azzurro piega 6-3, 4-6, 6-2 l'australiano (n.8 del mondo e terzo giocatore del seeding) dopo un'ora e 22' di partita e stacca il pass per la finalissima dell'Open di Cina, la terza consecutiva.
10:26
De Minaur non si arrende: Sinner avanti 5-2
Tiene il servizio a 30 l'australiano che non si arrende. Ora però Jannik serve per approdare in finale a Pechino!
10:23
Sinner, la finale all'Atp di Pechino dista un solo game: 5-1
Turno di battuta tenuto a 15 per Jannik che dopo aver incantato il pubblico (palla corta per il 30-0 e l'ace, il sesto della sua partita, per il 40-0) vola spedito verso la finalissima: ora De Minaur serve per restare nel match.
10:19
De Minaur muove il punteggio nel terzo set: Sinner conduce 4-1
L'australiano cancella lo zero dallo score del terzo set. Turno di battuta a 30 (da 40-0) per il 26enne di Sydney che prova a ricucire lo strappo.
10:16
Sinner consolida il break e 'intravede' la finale a Pechino: 4-0 con De Minaur
Game a zero per Jannik che consolida il break e vola sul 4-0 con Alex: la finale dell'Open cinese è sempre più vicina.
10:12
Altro break di Sinner, è tornato il vero Jannik: 3-0 con De Minaur!
Doppio pesantissimo break dell'azzurro, aggressivo in risposta, nel terzo e decisivo set: un errore di De Minaur (30-15) e il lungolinea di rovescio (40-15) permettono a Jannik di guadagnarsi due palle break: va a segno alla prima occasione dopo uno scambio durissimo da 20 colpi. Il problemino al gluteo sembra acqua passata, è tornato il vero Jannik!
10:07
Sinner cancella tre palle break e vola sul 2-0 nel secondo parziale
Jannik consolida il break del primo game ma che fatica: sotto 15-30, l'australiano vola 40-15 costruendosi due palle del controbreak annullate da Sinner che porta il gioco ai vantaggi. L'altoatesino ne cancella anche una terza con la seconda e poi, con il servizio, consolida il break.
9:57
C'è il break di Sinner in apertura! Jannik avanti 1-0 con De Minaur!
Ecco la risposta del campione: due errori dell'australiano portano l'azzurro sul 30-0. Il terzo errore di Alex consente a Jannik di giocarsi ben tre palle break. Il numero due al mondo sfrutta al meglio l'occasione e va a segno con la prima! Che reazione!
9:54
Inizia il terzo e decisivo set
Si riparte a Pechino con l'australiano al servizio.
9:51
+++ Incredibile a Pechino: De Minaur vince 6-4 il secondo set con Sinner +++
L'australiano sale in cattedra in risposta e fa suo il secondo parziale del match: 6-4 il punteggio dopo un'ora e 41' di partita. Vistoso calo, soprattutto fisico, di Jannik condizionato dal problema al gluteo sinistro.
9:46
De Minaur risponde colpo su colpo: 5-4 per l'australiano
Alex va sotto poi vince quattro punti consecutivi mettendo ancora una volta la freccia in un secondo set ricco di colpi di scena: ora Jannik serve per restare nel parziale.
9:44
Sinner cancella tre palle break e ristabilisce l'equilibrio nel set: 4-4 con De Minaur
Secondo set vietato ai deboli di cuore: l'australiano è perfetto in risposta e sale rapidamente sul 40-0 guadagnandosi ben tre palle break. Jannik, fenomenale con il servizio, le cancella tutte portando il game ai vantaggi dove la spunta ancora con la prima.
9:36
De Minaur annulla due palle break e rimette la freccia: 4-3 con Sinner
Altro game pazzesco sul cemento del 'Capital Group Diamond Court' di Pechino: botta e risposta continuo tra Jannik e Alex che danno spettacolo portanndo il game ai vantaggi. Qui l'azzurro, con una grande risposta, costruisce una pesantissima palla break, cancellata dall'australiano dopo uno scambio mozzafiato. Jannik ha una seconda palla break - se la costruisce con una risposta fulminante di dritto - ma viene cancellata dal 26enne di Sydney con il servizio. Infine De Minaur sfrutta al meglio il servizio e vince un altro game durissimo, durato 10 minuti.
9:26
Sinner annulla tre palle break e ritrova la parità: 3-3 con De Minaur
Game complicatissimo per Jannik che sbaglia un rovescio in apertura e si tocca ancora una volta sotto il gluteo. Tanti errori dell'azzurro che concede una prima palla break (30-40), cancellata con la prima. Ai vantaggi l'azzurro ne cancella una seconda con la prima e una terza con l'ace. Sinner poi sfrutta il servizio e vince un game pazzesco durato 12'. Il gluteo continua però a infastidirlo.
9:12
De Minaur ancora avanti: 3-2 per l'australiano nel secondo set
Ottimo game di Alex che sfrutta al meglio la prima e concede un solo 15 a Sinner.
9:08
Sinner pareggia i conti: 2-2 con De Minaur
Allarme rientrato per Jannik: game a zero e nuova parità a Pechino.
9:03
De Minaur cancella due palle break e mette la freccia: è 2-1 con Sinner
Grande game dell'australiano che, sotto 40-15, annulla due palle break portando il game ai vantaggi. Qui Alex sfrutta il servizio e si riporta in vantaggio.
Da segnalare, nel frattempo, un problema al gluteo sinistro per Jannik.
8:58
Sinner ristabilisce l'equilibrio nel set: 1-1 con De Minaur
Game a zero per l'azzurro che vince il punto del 40-0 dopo ben 19 scambi di altissima qualità.
8:54
De Minaur avanti nel secondo set: 1-0 con Sinner
Game a zero per l'australiano che parte subito forte (chiude il game con un ace) e muove per primo il punteggio nel secondo parziale.
8:53
Sinner-De Minaur, al via il secondo set
Inizia il secondo parziale del match con l'australiano al servizio.
8:51
+++ Sinner vince il primo set: 6-3 con De Minaur dopo 40' +++
Turno di battuta a 15 per Jannik che si aggiudica il primo parziale della semifinale con l'australiano: 6-3 il punteggio per il numero due al mondo dopo 40' di partita.
8:47
De Minaur accorcia le distanze: Sinner avanti 5-3
Turno di battuta a 15 per l'australiano che non si arrende: ora Jannik serve per il primo set.
8:43
Sinner annulla due palle break e vola sul 5-2!
Jannik consolida il break ma che fatica: De Minaur non si arrende e in risposta crea difficoltà all'azzurro guadagnandosi una palla del controbreak (30-40), cancellata dall'azzurro con una seconda di servizio. Ai vantaggi l'australiano si costruisce la seconda chance di break, ancora una volta annullata da Jannik che poi chiude il game sfruttando la prima dopo oltre sette minuti di battaglia. Al cambio di campo Alex servirà per restare nel set.
8:35
C'è il break di Sinner: De Minaur sotto 4-2
Break a zero per Jannik, fantastico in risposta. L'azzurro strappa il servizio all'australiano e indirizza pesantemente l'esito del primo set.
8:32
Sinner si riporta in vantaggio: 3-2 con De Minaur
Game spettacolare di Jannik e pubblico in visibilio: passante in corsa per il 30-15 e colpo in controbalzo per il 40-15. L'azzurro sorride e si riporta in vantaggio.
8:28
De Minaur risponde colpo su colpo: 2-2 con Sinner
Botta e risposta tra Jannik e Alex per il 30 pari. Il 26enne di Sydney sale 40-30 ma l'azzurro, con il dritto in risposta, lo trascina ai vantaggi. Qui l'australiano riesce a spuntarla con la prima e pareggia ancora una volta i conti.
8:20
Sinner avanti 2-1 con De Minaur
Game a zero per Jannik che si riporta in vantaggio nel primo parziale.
8:17
De Minaur ristabilisce l'equilibrio nel primo set: 1-1 con Sinner
L'australiano pareggia immediatamente i conti tenendo a 15 il turno di battuta.
8:15
Buona partenza per Sinner: 1-0 con De Minaur
È il numero due al mondo a muovere per primo il punteggio nel set di apertura: il primo 15 lo vince Alex in risposta, poi Jannik sale in cattedra con quattro punti consecutivi.
8:11
Inizia la semifinale dell'Atp 500 Pechino!
Al via la prima semifinale del China Open 2025 tra Sinner e De Minaur: si parte con l'azzurro al servizio.
8:05
Sinner e De Minaur in campo
Jannik e Alex fanno il loro ingresso sul 'Capital Group Diamond Court' di Pechino, accolti dagli applausi del pubblico.
8:00
Sinner: "Semifinale con De Minaur? Sarà difficile"
Dopo aver battuto in tre set l'ungherese Marozsan ai quarti, Jannik aveva parlato così dell'australiano: "Questi campi sono abbastanza unici, lenti, è difficile fare punti, ma è una sfida per me. Lui è migliorato molto, mi aspetto una partita difficile".
7:55
Sinner in Cina è un rullo compressore: l'impressionante statistica
Secondo i dati Opta, dal 2000 a oggi Jannik Sinner (90,9%, 20-2) detiene la percentuale di vittorie più alta tra tutti i giocatori nei tornei ATP in Cina, seguito da Novak Djokovic (87,5%, 77-11), escludendo i tornei a squadre.
7:50
Atp 500 Pechino, il tabellone
Semifinali
Sinner (ITA, 1) - De Minaur (AUS, 3)
Tien (USA) - Medvedev (WRL, 8)
7:45
7:40
Atp 500 Pechino, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 31.320
SECONDO TURNO – $ 58.735
QUARTI DI FINALE – $ 110.030
SEMIFINALE – $ 215.360
FINALE – $ 404.105
VINCITORE – $ 751.075
7:30
Il percorso di De Minaur all'Atp 500 Pechino
Primo turno: De Minaur b. Bu (CIN) 6-4, 6-0
Secondo turno: De Minaur b. Rinderknech (FRA) 6-3, 3-6, 7-6 (2)
Quarti di finale: De Minaur b. Mensik (CZE) 4-1 ritiro
7:25
Il percorso di Sinner all'Atp 500 Pechino
Primo turno: Sinner b. Cilic (CRO) 6-2, 6-2
Secondo turno: Sinner b. Atmane (FRA) 6-4, 5-7, 6-0
Quarti di finale: Sinner b. Marozsan (UNG) 6-1, 7-5
7:20
Sinner-De Minaur, i precedenti
Quello odierno in Cina sarà l'undicesimo confronto diretto tra Jannik e Alex. In precedenza, i due si sono affrontati 10 volte e ha sempre vinto l'azzurro. Proprio sul cemento è andato in scena l'unico confronto del 2025, nei quarti dell'Australian Open, con vittoria dell'azzurro per 6-3, 6-2, 6-1.
7:10
Dove vedere il match tra Sinner e De Minaur in tv e streaming
La semifinale del China Open 2025 con Jannik Sinner protagonista sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
7:00
Atp Pechino, Sinner-De Minaur: a che ora si gioca
La semifinale tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, valida per l'Atp 500 di Pechino, è in programma sul 'Capital Group Diamond Court' oggi, martedì 30 settembre, con inizio non prima delle 08:00 italiane (le 14:00 locali) come secondo match di giornata dopo Bencic-Gauff.