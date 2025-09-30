PECHINO (CINA) - Jannik Sinner stacca il pass per la finalissima dell'Atp 500 Pechino , la terza consecutiva in carriera. L'azzurro, numero due al mondo e prima testa di serie del tabellone, piega in tre set - 6-3, 4-6, 6-2 - l'australiano Alex De Minaur (n.8 Atp e terzo giocatore del seeding) dopo due ore e 22' di battaglia. L'altoatesino si giocherà il titolo contro il vincente dell'altra semifinale che metterà di fronte Learner Tien e Daniil Medvedev . Segui la diretta della partita sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

11:10

Sinner: "Match di livello altissimo, felice di essere in finale"

Le parole a caldo del numero due al mondo al termine del match con De Minaur: "È stato un match con un livello molto alto, ci sono stati tanti grandi scambi, tante chance per entrambi, nel secondo io non ho sfruttato le mie. È stata una partita molto equilibrata, nel terzo ho ottenuto subito il break e questo mi ha aiutato. È stata una partita diversa rispetto alle precedenti con De Minaur, un match molto equilibrato, sono felice di aver vinto e di essere in finale".

11:00

Sinner, finale Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero due del mondo ha raggiunto la sua terza finale consecutiva nel torneo cinese: affronterà Daniil Medvedev o Learner Tien. TUTTE LE INFO

10:50

Sinner-De Minaur, le statistiche del match

Ottimo match disputato da Jannik: 7 gli ace mandati a bersaglio e 64% di prime servite dall'azzurro, che ha ricavato l’85% di punti. Quattro su dieci invece con la seconda, dalla quale l’avversario ha invece estratto il 68% dei punti.