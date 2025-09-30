Sinner e la ricetta per la finale: "Solo una notte per recuperare, so quello che serve..."

Sinner in finale: "C'è grande adrenalina, domani starò bene"

"È stato un match con un livello molto alto - le parole a caldo di Sinner dopo la vittoria su De Minaur -, ci sono stati tanti grandi scambi, tante chance per entrambi, nel secondo io non ho sfruttato le mie. È stata una partita molto equilibrata, nel terzo ho ottenuto subito il break e questo mi ha aiutato. È stata una partita diversa rispetto alle precedenti con De Minaur, un match molto equilibrato, sono felice di aver vinto e di essere in finale". Sinner è riuscito ad andare avanti nonostante qualche problema fisico, che però non lo preoccupa: "Ho servito molto bene, lui si muoveva in maniera molto veloce in un campo che è piuttosto lento, ho cercato di rimanere concentrato e di non perdere troppe energie mentali. È stata una partita molto dura, ma sono soddisfatto, ora ho una notte per recuperare. Domani starò bene, in finale c'è grande adrenalina e la volontà di giocare al meglio, è bello poter giocare per un altro grande risultato. Non vedo l'ora".