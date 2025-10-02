Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Arnaldi-Davidovich Fokina, secondo turno Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il ligure ha ritrovato la vittoria, superando all'esordio il giovane Sakamoto: adesso l'asticella si alza, tutto quello che c'è da sapere sul suo prossimo impegno
2 min

Dopo sei sconfitte negli ultimi sette match disputati, Matteo Arnaldi è finalmente tornato a sorridere. Lo ha fatto nel Masters 1000 di Shanghai, superando al primo turno il giapponese Rei Sakamoto, numero 190 ATP ed ex numero uno al mondo junior, con il punteggio di 7-6(3) 6-4. Non è stata una passeggiata per il sanremese, bravo a far valere la sua esperienza e a prevalere dopo un'ora e 45 minuti di gioco. Il suo prossimo avversario sarà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, esentato dal primo turno in quanto testa di serie (18^). Arnaldi partirà sfavorito, e non potrebbe essere altrimenti vista l'ottima stagione che sta vivendo il suo rivale, tuttavia non si può parlare di impegno proibitivo. In passato Matteo ha infatti dimostrato di saper mettere in difficoltà Davidovich Fokina e potrà senz'altro giocarsi le proprie carte.

Arnaldi-Davidovich Fokina, data e orario del match

Il match tra Arnaldi e Davidovich Fokina, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, è in programma nella giornata di sabato 4 ottobre con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Arnaldi e Davidovich Fokina

Il tennista azzurro è avanti 2-1 nei confronti diretti. Ha vinto nel 2024 in Canada e quest'anno a Dallas. Ha però perso il confronto più recente a Delray Beach.

Dove vedere il match in tv

L'incontro verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALE – $ 597.890

VINCITORE – $ 1.124.380

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Paura per Atmane, malore a ShanghaiAlcaraz e l'articolo americano che lo incorona