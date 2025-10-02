Arnaldi-Davidovich Fokina, secondo turno Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo sei sconfitte negli ultimi sette match disputati, Matteo Arnaldi è finalmente tornato a sorridere. Lo ha fatto nel Masters 1000 di Shanghai, superando al primo turno il giapponese Rei Sakamoto, numero 190 ATP ed ex numero uno al mondo junior, con il punteggio di 7-6(3) 6-4. Non è stata una passeggiata per il sanremese, bravo a far valere la sua esperienza e a prevalere dopo un'ora e 45 minuti di gioco. Il suo prossimo avversario sarà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, esentato dal primo turno in quanto testa di serie (18^). Arnaldi partirà sfavorito, e non potrebbe essere altrimenti vista l'ottima stagione che sta vivendo il suo rivale, tuttavia non si può parlare di impegno proibitivo. In passato Matteo ha infatti dimostrato di saper mettere in difficoltà Davidovich Fokina e potrà senz'altro giocarsi le proprie carte.
Arnaldi-Davidovich Fokina, data e orario del match
Il match tra Arnaldi e Davidovich Fokina, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, è in programma nella giornata di sabato 4 ottobre con orario e campo ancora da definire.
I precedenti tra Arnaldi e Davidovich Fokina
Il tennista azzurro è avanti 2-1 nei confronti diretti. Ha vinto nel 2024 in Canada e quest'anno a Dallas. Ha però perso il confronto più recente a Delray Beach.
Dove vedere il match in tv
L'incontro verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Shanghai, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 23.760
SECONDO TURNO – $ 35.260
TERZO TURNO – $ 60.400
OTTAVI DI FINALE – $ 103.225
QUARTI DI FINALE – $ 189.075
SEMIFINALE – $ 332.160
FINALE – $ 597.890
VINCITORE – $ 1.124.380