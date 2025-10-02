Arnaldi-Davidovich Fokina, secondo turno Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo sei sconfitte negli ultimi sette match disputati, Matteo Arnaldi è finalmente tornato a sorridere. Lo ha fatto nel Masters 1000 di Shanghai, superando al primo turno il giapponese Rei Sakamoto, numero 190 ATP ed ex numero uno al mondo junior, con il punteggio di 7-6(3) 6-4. Non è stata una passeggiata per il sanremese, bravo a far valere la sua esperienza e a prevalere dopo un'ora e 45 minuti di gioco. Il suo prossimo avversario sarà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, esentato dal primo turno in quanto testa di serie (18^). Arnaldi partirà sfavorito, e non potrebbe essere altrimenti vista l'ottima stagione che sta vivendo il suo rivale, tuttavia non si può parlare di impegno proibitivo. In passato Matteo ha infatti dimostrato di saper mettere in difficoltà Davidovich Fokina e potrà senz'altro giocarsi le proprie carte.