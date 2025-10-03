Cobolli-Munar diretta Shanghai: segui la sfida di oggi di tennis live

L'avventura di Flavio Cobolli nel torneo di Shangai termina al secondo turno. Il tennista azzurro viene sconfitto da Munar, che si aggiudica la sfida in due set, in poco più di un'ora e mezza, con il punteggio di 7-5, 6-1. Dopo un primo set equilibrato, lo psagnolo prende il largo nel secondo parziale. Segui la diretta del match sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio
14:25
Munar batte Cobolli: 7-5, 6-1
Munar chiude il game e il secondo set: lo spagnolo tiene il servizio e si aggiudica la sfida con Cobolli (che per la prima volta si era procurato una palla break nel game), qualificandosi per il terzo turno del torneo.
14:22
Cobolli interrompe il digiuno: 5-1 Munar
Munar vola sullo 0-30, poi Cobolli mette a segno tre punti consecutivi: sul 40-30, lo spagnolo sbaglia la risposta. Primo game per l'azzurro nel secondo set, che interrompe un lungo digiuno. Ora Munar servirà per il match.
14:17
Niente da fare per Cobolli: 5-0 per Munar
Munar, al settimo game consecutivo, mette le mani sulla gara. Lo spagnolo tiene agevolmente il servizio e si porta sul 5-0 nel secondo set. Cobolli servirà per provare a strappare almeno un game in questo parziale.
14:14
Munar implacabile: 4-0 nel secondo set
Due errori di Cobolli portano Munar sullo 0-30; Cobolli reagisce e pareggia, ma Munar è implacabile e con un attacco da fondo campo strappa ancora il servizio a Cobolli e allunga: 4-0 e sesto game consecutivo per lo spagnolo.
14:08
Quinto game consecutivo per Munar: 3-0
Game equilibrato, con Munar che parte forte (30-0), ma con Cobolli che risponde colpo su colpo (portandosi sul 30-30). Alla fine l'azzurro manda un dritto in corridoio e regala il game (il quinto consecutivo) allo spagnolo. Che vola sul 3-0.
14:03
Secondo break consecutivo per Munar: 2-0 nel secondo set
Cobolli tradito dal servizio. L'azzurro commette un doppio fallo e mette dentro solo due prime palle in tutto il game, regalando il secondo break consecutivo allo spagnolo. Sul 30-15 a favore, il tennista italiano rischia, forzando la seconda di servizio e guadagna il punto. Nello scambio successivo, l'azzurro manda il rovescio sul corridoio (40-30), poi ancora un errore da fondo campo. Ai vantaggi Cobolli manda ancora in rete un dritto e regala una palla break, che annulla con un gran passante. Alla fine l'azzurro cede il servizio, con un altro doppio fallo.
13:59
Munar parte bene nel secondo set: 1-0
Sull'onda lunga del break guadagnato e che ha deciso il primo set, Munar parte con il piede giusto e si porta avanti (1-0) nel secondo set.
13:48
Munar strappa il servizio a Cobolli e vince il primo set: 6-5
Cobolli sbaglia un serve and volley, poi chiude due punti a rete. Sul 30-15, bel recupero di Munar da fondo campo. Sul 30-30, quarto doppio fallo per Cobolli, che regala un set point: lo spagnolo lo sfrutta scendendo a rete e portando all'errore l'azzurro. Primo set per lo spagnolo.
13:43
Munar tiene il servizio a zero: 6-5
Munar parte con un gran passante che beffa Cobolli a rete, poi con una palla corta (30-0). L'azzurro manda sul fondo un pallonetto e sulla rete una risposta. Munar tiene il turno di battuta a zero e vola sul 6-5. Ora Cobolli servirà per restare nel set.
13:41
Cobolli con personalità: 5-5
Cobolli (che non regala neanche un quindici a Munar), chiude con una bella schiacciata a rete il game e pareggia: 5-5!
13:38
Munar tiene il game: 5-4
Munar vola sul 40-0, poi commette due errori: sul 40-30 Cobolli è sfortunato, ed un passante termina la sua corsa sul nastro: 5-4 per Munar.
13:33
Regna l'equilibrio: 4-4
L'equilibrio non si spezza: Cobolli sfrutta le palle nuove e tiene agevolmente il servizio: 4-4 nel primo set.
13:29
Munar tiene il servizio a zero: 4-3
Ancora un turno di servizio senza errori per lo spagnolo: 4-3.
13:26
Game perfetto per Cobolli: 3-3
Cobolli tiene il servizio e pareggia: 3-3 nel primo set.
13:22
Turno perfetto per Munar: 3-2
Un ace e due servizi vincenti: Munar chiude il game e si riporta in vantaggio: 3-2.
13:19
Cobolli, le polemiche per il sudore e il pareggio: 2-2
Cobolli si è lamentato con l'arbitro perchè sul campo Munar aveva lasciato delle gocce di sudore in corrispondenza delle linee di fondo dopo il suo turno di battuta. L'arbitro ha chiamato qualcuno ad asciugare, ma Munar di tutta risposta ha preso un asciugamano, ha scavalcato la rete ed ha raggiunto la posizione di Cobolli, asciugando le gocce di sudore che erano rimaste in campo. Cobolli ha ringraziato e poi, subito dopo, è stato protagonista di un ace e un servizio vincente.
13:13
Munar vola sul 2-1
Cobolli parte bene con un punto a rete, poi commette quattro errori (manda tre palle sul nastro): lo spagnolo tiene la battuta e vola sul 2-1.
13:08
Cobolli annulla due palle break e pareggia: 1-1
Game lunghissimo: Cobolli vola sul 30-0, poi commette tre errori (un doppio fallo) e concede la prima palla break della sfida, che annulla con una discesa a rete e un gran passante di dritto. Ai vantaggi lo spagnolo ha un'altra palla break, mentre Cobolli spreca con un doppio fallo una palla per il pareggio. Alla fine la spunta l'azzurro.
13:00
Munar parte forte: 1-0
Munar parte forte e vola sul 40-0. Cobolli reagisce e accorcia le distanze fino al 40-30 (ottimo un passante di dritto), poi Munar riesce a chiudere il punto del primo game.
12:57
Si parte: servizio per Munar
Inizia la sfida: al servizio lo spagnolo Munar.
12:56
Cobolli-Munar, primo precedente
Tra Cobolli e Munar non ci sono precedenti. A Shanghai i due si incontreranno per la prima volta in carriera.
12:44
Nardi ko, ora tocca a Cobolli
Si è chiuso al tie break del secondo set il matc tra Nardi e Perricard. L'azzurro è stato sconfitto: ora toccherà a Cobolli contro Munar.
12:35
Cobolli in campo dopo Nardi
La sfida tra Cobolli e Munar andrà in scena dopo il match tra Nardi e Mpetshi-Perricard. L'azzurro ha perso il primo set e ora si sta disputando il tie break del secondo parziale.
12:27
Shanghai, condizioni atmosferiche estreme
12:13
Cobolli tra poco in campo con Munar
Il tennista italiano scenderà in campo tra poco a Shanghai: tutto pronto per la sfida con Munar, valevole per i 32esimi di finale del torneo.
Qizhong Forest Sports City Arena - Shanghai