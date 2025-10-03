Cobolli-Munar diretta Shanghai: segui la sfida di oggi di tennis live

Sull'onda lunga del break guadagnato e che ha deciso il primo set, Munar parte con il piede giusto e si porta avanti (1-0) nel secondo set.

Cobolli tradito dal servizio. L'azzurro commette un doppio fallo e mette dentro solo due prime palle in tutto il game, regalando il secondo break consecutivo allo spagnolo. Sul 30-15 a favore, il tennista italiano rischia, forzando la seconda di servizio e guadagna il punto. Nello scambio successivo, l'azzurro manda il rovescio sul corridoio (40-30), poi ancora un errore da fondo campo. Ai vantaggi Cobolli manda ancora in rete un dritto e regala una palla break, che annulla con un gran passante. Alla fine l'azzurro cede il servizio, con un altro doppio fallo.

Due errori di Cobolli portano Munar sullo 0-30; Cobolli reagisce e pareggia, ma Munar è implacabile e con un attacco da fondo campo strappa ancora il servizio a Cobolli e allunga: 4-0 e sesto game consecutivo per lo spagnolo.

Munar chiude il game e il secondo set: lo spagnolo tiene il servizio e si aggiudica la sfida con Cobolli (che per la prima volta si era procurato una palla break nel game), qualificandosi per il terzo turno del torneo.

13:43

Munar tiene il servizio a zero: 6-5

Munar parte con un gran passante che beffa Cobolli a rete, poi con una palla corta (30-0). L'azzurro manda sul fondo un pallonetto e sulla rete una risposta. Munar tiene il turno di battuta a zero e vola sul 6-5. Ora Cobolli servirà per restare nel set.

13:41

Cobolli con personalità: 5-5

Cobolli (che non regala neanche un quindici a Munar), chiude con una bella schiacciata a rete il game e pareggia: 5-5!

13:38

Munar tiene il game: 5-4

Munar vola sul 40-0, poi commette due errori: sul 40-30 Cobolli è sfortunato, ed un passante termina la sua corsa sul nastro: 5-4 per Munar.

13:33

Regna l'equilibrio: 4-4

L'equilibrio non si spezza: Cobolli sfrutta le palle nuove e tiene agevolmente il servizio: 4-4 nel primo set.

13:29

Munar tiene il servizio a zero: 4-3

Ancora un turno di servizio senza errori per lo spagnolo: 4-3.

13:26

Game perfetto per Cobolli: 3-3

Cobolli tiene il servizio e pareggia: 3-3 nel primo set.

13:22

Turno perfetto per Munar: 3-2

Un ace e due servizi vincenti: Munar chiude il game e si riporta in vantaggio: 3-2.

13:19

Cobolli, le polemiche per il sudore e il pareggio: 2-2

Cobolli si è lamentato con l'arbitro perchè sul campo Munar aveva lasciato delle gocce di sudore in corrispondenza delle linee di fondo dopo il suo turno di battuta. L'arbitro ha chiamato qualcuno ad asciugare, ma Munar di tutta risposta ha preso un asciugamano, ha scavalcato la rete ed ha raggiunto la posizione di Cobolli, asciugando le gocce di sudore che erano rimaste in campo. Cobolli ha ringraziato e poi, subito dopo, è stato protagonista di un ace e un servizio vincente.

13:13

Munar vola sul 2-1

Cobolli parte bene con un punto a rete, poi commette quattro errori (manda tre palle sul nastro): lo spagnolo tiene la battuta e vola sul 2-1.

13:08

Cobolli annulla due palle break e pareggia: 1-1

Game lunghissimo: Cobolli vola sul 30-0, poi commette tre errori (un doppio fallo) e concede la prima palla break della sfida, che annulla con una discesa a rete e un gran passante di dritto. Ai vantaggi lo spagnolo ha un'altra palla break, mentre Cobolli spreca con un doppio fallo una palla per il pareggio. Alla fine la spunta l'azzurro.