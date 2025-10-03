Shanghai, c’è il problema dell’aria: “Come si può giocare a tennis in queste condizioni?"

Il Masters 1000 di Shanghai non è iniziato nel migliore dei modi per quanto riguarda l'impatto delle condizioni di gioco sui tennisti. Il francese Terence Atmane si è dovuto ritirare a causa di un malore causato dall'eccessivo caldo, mentre l'ungherese Marton Fucsovics si è improvvisamente accasciato al suolo dicendo all'arbitro "Sto morendo", sempre per via delle alte temperature abbinate all'umidità. Un episodio simile si è verificato durante un altro match di primo turno, quello tra il serbo Hamad Medjedovic e il francese Arthur Rinderknech, terminato con il ritiro del primo a inizio secondo set. Non è passato inosservato tanto che sui social si è scatenato il dibattito in merito alle condizioni di gioco estreme, sollevato dagli stessi giocatori.