Cobolli si lamenta del sudore sul terreno di gioco: l'avversario fa una cosa che nessuno si aspetta

Episodio curioso nel corso della sfida tra Flavio Cobolli e Munar , valevole per il secondo turno del torneo di Shanghai . Il tennista azzurro, prima del quarto game si è lamentato per le gocce di sudore che erano rimaste in campo nei pressi della linea di fondo dopo il turno di battuta dello spagnolo, ed ha chiesto l'intervento dell'arbitro.

Munar asciuga il sudore, Cobolli risponde con un ace

Munar di tutta risposta ha preso un asciugamano, ha scavalcato la rete ed ha raggiunto la posizione di Cobolli, asciugando le gocce di sudore che erano rimaste in campo. L'azzurro ha ringraziato ed ha subito ripreso il gioco con un ace e un servizio vincente.