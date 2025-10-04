Musetti, terzo turno Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Una vittoria importante per continuare a sperare di ottenere un posto alle Nitto Atp Finals. Si è aperta con il successo ottenuto con il punteggio di 6-4 6-0 sull'argentino Francisco Comesana l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Shanghai. Il tennista carrarino, testa di serie numero 8 del tabellone e attualmente ottavo nella Race to Torino, affronterà al terzo turno il vincitore della sfida tra Yunchaokete Bu e Luciano Darderi.
Musetti al terzo turno, data e orario del match
Il match tra Musetti e il vincitore della sfida tra Bu e Darderi, valido per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, è in programma lunedì 6 ottobre con campo e orario ancora da definire.
Dove vedere il match in tv
Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Shanghai, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 23.760
SECONDO TURNO – $ 35.260
TERZO TURNO – $ 60.400
OTTAVI DI FINALE – $ 103.225
QUARTI DI FINALE – $ 189.075
SEMIFINALE – $ 332.160
FINALE – $ 597.890
VINCITORE – $ 1.124.380