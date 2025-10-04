Musetti, terzo turno Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Una vittoria importante per continuare a sperare di ottenere un posto alle Nitto Atp Finals . Si è aperta con il successo ottenuto con il punteggio di 6-4 6-0 sull'argentino Francisco Comesana l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Shanghai . Il tennista carrarino, testa di serie numero 8 del tabellone e attualmente ottavo nella Race to Torino, affronterà al terzo turno il vincitore della sfida tra Yunchaokete Bu e Luciano Darderi .

Musetti al terzo turno, data e orario del match

Il match tra Musetti e il vincitore della sfida tra Bu e Darderi, valido per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, è in programma lunedì 6 ottobre con campo e orario ancora da definire.

Dove vedere il match in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALE – $ 597.890

VINCITORE – $ 1.124.380