Jasmine Paolini e il disegno che fa scoppiare a ridere Sara Errani dopo il trionfo in Cina

Le campionesse azzurre portano a casa un altro trofeo e sono protagoniste di un siparietto esilarante: i dettagli
2 min

Straordinarie. Jasmine Paolini e Sara Errani si sono confermate campionesse del China Open dopo il successo dello scorso anno, battendo in una finale combattuta l'ungherese Fanny Stollar e la giapponese Miyu Kato. 6-7, 6-3, 10-2 il punteggio finale per azzurre che, a fine partita, si sono rese protagoniste di un siparietto che ha fatto ridere tutti. Paolini, infatti, una volta vinto, invece, del solito messaggio alla telecamera, ha disegnato una coppa e ci ha scritto "x2". Il disegno, non esattamente alla Picasso, ha fatto ridere Sara Errani che poi ha firmato l'opera d'arte dell'amica e collega. Inutile dire come le immagini siano diventate immediatamente virali.

Paolini e Errani trionfano in Cina, le loro parole

"Abbiamo giocato un grande torneo, ci siamo divertite. Grazie Jas, sono fortunata di poter giocare con lei. Sappiamo quanto è complicato unire gli impegni di singolare e quelli di doppio", ha ammesso un'emozionata Sara Errani. Non è più una ragazzina, ma a 38 anni sembra vivere in doppio una seconda giovinezza. Jasmine Paolini ha invece commentato: "Grazie per tutto l'amore che mi avete dimostrato in questa settimana. Grazie al nostro team che ci ha sempre supportato. È sempre bello giocare il doppio con Sara ed è bello averla nel box con me in singolare, mi sta aiutando tantissimo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

