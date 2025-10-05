Errani e Paolini, la rimonta è vincente: si confermano campionesse a Pechino!

Dopo il trionfo di Jannik Sinner nel torneo ATP 500 maschile, Pechino torna a tingersi d'azzurro. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno infatti conquistato il titolo di doppio, laureandosi campionesse del prestigioso WTA 1000. Secondo centro consecutivo per la coppia italiana, che già nel 2024 aveva trionfato in terra cinese, superando nell'atto conclusivo Chan/Kudermetova. Nel 2025, invece, Errani/Paolini hanno sconfitto in finale la coppia formata dalla giapponese Kato e dall'ungherese Stollar con il punteggio di 6-7(1) 6-3 10-2. Sara e Jasmine consolidano così il loro primato nella Race, confermandosi la miglior coppia del 2025. Si tratta inoltre del loro quarto titolo stagionale (terzo WTA 1000) e del nono insieme.