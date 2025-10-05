Errani e Paolini, la rimonta è vincente: si confermano campionesse a Pechino!

Dopo il trionfo di Jannik Sinner nel torneo ATP 500 maschile, Pechino torna a tingersi d'azzurro. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno infatti conquistato il titolo di doppio, laureandosi campionesse del prestigioso WTA 1000. Secondo centro consecutivo per la coppia italiana, che già nel 2024 aveva trionfato in terra cinese, superando nell'atto conclusivo Chan/Kudermetova. Nel 2025, invece, Errani/Paolini hanno sconfitto in finale la coppia formata dalla giapponese Kato e dall'ungherese Stollar con il punteggio di 6-7(1) 6-3 10-2. Sara e Jasmine consolidano così il loro primato nella Race, confermandosi la miglior coppia del 2025. Si tratta inoltre del loro quarto titolo stagionale (terzo WTA 1000) e del nono insieme.
La cronaca del match
Errani e Paolini devono subito annullare una palla break nel game inaugurale, ma si tratta dell'unica difficoltà al servizio nel primo set. Negli altri cinque turni di battuta, infatti, cedono appena due 15. Molto propositive anche in risposta, pagano a caro prezzo le tante chance non sfruttate. Sul 4-3 mancano tre palle break consecutive, mentre sul 5-4 sono due le opportunità (che equivalgono a set point) di cui non approfittano. Pur arrivando al tie-break con ben 9 punti in più vinti rispetto alle avversarie, Sara e Jasmine attraversano un passaggio a vuoto e subiscono un severo 7-1. Poco male perché arriva subito la reazione: break in avvio di seconda frazione, poi consolidato agevolmente. Senza concedere nulla in battuta, le azzurre chiudono 6-3 e ristabiliscono la parità. A senso unico infine il super tie-break, vinto da Errani/Paolini con un nettissimo 10-2.