Sinner-Tien diretta Cina Open: segui la finale di Pechino. Tennis oggi LIVE

PECHINO (Cina) - Trentesima finale in carriera per Jannik Sinner , che cerca il titolo nel torneo Atp 500 di Pechino. Il numero 2 del mondo e asso del tennis azzurro affronta lo statunitense Learner Tien nell'ultimo atto del China Open nella capitale cinese. È la prima volta che Sinner e l'americano, numero 52 del mondo.

Il cammino di Sinner e Tien

Nel torneo di Pechino, Sinner ha battuto nell’ordine Marin Cilic (numero 97 del mondo), Terence Atmane (n . 68), Fabian Marozsan (n. 57) e Alex De Minaur (n. 8). Tien invece ha superato quattro giocatori top 25: Francisco Cerundolo (n. 21), Flavio Cobolli (n. 25), Lorenzo Musetti (n. 9) e Daniil Medvedev (n. 18), con gli ultimi due che si sono ritirati nel corso del terzo set.

Tra poco la finale a Pechino

La finale tra Sinner e Tien è in programma a partire dalle 8, ora italiana.

Pechino, Cina