Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner-Tien diretta Cina Open: segui la finale di Pechino. Tennis oggi LIVE

Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per il titolo nel torneo Atp 500: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Sinner-Tien diretta Cina Open: segui la finale di Pechino. Tennis oggi LIVE© EPA
2 min
Aggiorna

PECHINO (Cina) - Trentesima finale in carriera per Jannik Sinner, che cerca il titolo nel torneo Atp 500 di Pechino. Il numero 2 del mondo e asso del tennis azzurro affronta lo statunitense Learner Tien nell'ultimo atto del China Open nella capitale cinese. È la prima volta che Sinner e l'americano, numero 52 del mondo.

7:32

Il cammino di Sinner e Tien

Nel torneo di Pechino, Sinner ha battuto nell’ordine Marin Cilic (numero 97 del mondo), Terence Atmane (n . 68), Fabian Marozsan (n. 57) e Alex De Minaur (n. 8). Tien invece ha superato quattro giocatori top 25: Francisco Cerundolo (n. 21), Flavio Cobolli (n. 25), Lorenzo Musetti (n. 9) e Daniil Medvedev (n. 18), con gli ultimi due che si sono ritirati nel corso del terzo set.

7:20

Tra poco la finale a Pechino

La finale tra Sinner e Tien è in programma a partire dalle 8, ora italiana.

Pechino, Cina

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Alcaraz rinuncia a ShanghaiSinner-Tien, dove vederla in tv