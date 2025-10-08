Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

A Shanghai crollano tutti, e l’incredibile storia di due cugini che si ritrovano ai quarti incanta il mondo del tennis

Il torneo prosegue tra problemi e polemiche, ma intanto regala una pagina unica nella storia di questo sport: ecco chi sono i due tennisti tra gli ultimi otto
A Shanghai crollano tutti, e l’incredibile storia di due cugini che si ritrovano ai quarti incanta il mondo del tennis
2 min

Non si placano le polemiche sul Masters 1000 di Shanghai, dove ogni giorno la situazione sembra peggiorare tra crolli in campo e le feroci critiche dei tennisti. In tutto questo il torneo prosegue e visti i numerosi ritiri illustri, tra cui quello di Sinner, nelle fasi finali del torneo si trovano dei nomi a sorpresa. Il torneo vede infatti la presenza di due cugini tra gli ultimi otto rimasti: Valentin Vacherot (n. 204 ATP) e Arthur Rinderknech.

Shanghai, due cugini ai quarti di finale: di chi si tratta

Rinderknech, numero 54 del ranking, è riuscito a superare l'ostacolo Jiri Lehecka, staccando il pass per i quarti di finale dove sfiderà il vincente tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. E intanto segue con affetto la grande sorpresa del torneo, Valentin Vacherot, suo cugino e compagno d'infanzia. Vacherot sta vivendo un vero e proprio sogno a Shanghai: prima di questo torneo contava una sola partita vinta in carriera sul tour maggiore. Al Masters 1000 il monegasco ha sorpreso tutti, a partire da Bublik al primo turno. Ha poi battuto Machac e Griekspoor, ottenendo un posto ai quarti dove giocherà contro Holger Rune: "Non ho ancora realizzato quel che ho combinato in questo torneo, è pazzesco. Ripensando ai momenti difficili dello scorso anno, ora tutto è diverso, sto vivendo uno dei periodi più belli della mia vita”. Due cugini, da parte di madre, stanno scrivendo la storia di questo discusso torneo a Shanghai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Volandri dopo il ritiro di SinnerOdissea Djokovic