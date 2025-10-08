A Shanghai crollano tutti, e l’incredibile storia di due cugini che si ritrovano ai quarti incanta il mondo del tennis

Shanghai, due cugini ai quarti di finale: di chi si tratta

Rinderknech, numero 54 del ranking, è riuscito a superare l'ostacolo Jiri Lehecka, staccando il pass per i quarti di finale dove sfiderà il vincente tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. E intanto segue con affetto la grande sorpresa del torneo, Valentin Vacherot, suo cugino e compagno d'infanzia. Vacherot sta vivendo un vero e proprio sogno a Shanghai: prima di questo torneo contava una sola partita vinta in carriera sul tour maggiore. Al Masters 1000 il monegasco ha sorpreso tutti, a partire da Bublik al primo turno. Ha poi battuto Machac e Griekspoor, ottenendo un posto ai quarti dove giocherà contro Holger Rune: "Non ho ancora realizzato quel che ho combinato in questo torneo, è pazzesco. Ripensando ai momenti difficili dello scorso anno, ora tutto è diverso, sto vivendo uno dei periodi più belli della mia vita”. Due cugini, da parte di madre, stanno scrivendo la storia di questo discusso torneo a Shanghai.