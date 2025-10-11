Djokovic eliminato in semifinale a Shanghai: continua la favola di Vacherot

Continua la favola di Valentin Vacherot nel Masters 1000 di Shanghai . Entrato in tabellone dopo aver superato le qualificazioni da alternate, il numero 204 del mondo ha staccato il pass per la finale del penultimo "1000" della stagione battendo Novak Djokovic , non al meglio per un problema all'anca sinistra, con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 42 minuti di gioco. Vacherot è così diventato il primo giocatore monegasco nella storia a conquistare una finale nel circuito maggiore nell'era Open e anche il giocatore con ranking più basso a raggiungere l'ultimo atto di un Masters 1000 dal 1990. Grande delusione invece per Djokovic, che anche a causa dell'infortunio rimediato nel corso del primo set, manca l'occasione di tornare a conquistare un titolo.

Il riassunto del match

Inizia nel migliore dei modi la partita di Djokovic, che apre con un break nel primo game. Vacherot riesce però subito a pareggiare i conti strappando la battuta al serbo e per la prima volta si porta avanti nel parziale. Il monegasco rimane al comando fino al 4-3, quando Nole chiede il medical timeout per un problema all'anca sinistra accusato nel sesto gioco. Il serbo dopo il massaggio del fisioterapista e dopo aver preso un antidolorifico riprende a giocare, ma perde la battuta e Vacherot chiude per 6-3 il primo set. Nonostante l'infortunio Djokovic resta in campo e tiene botta fino al 4-4, quando arriva il break che regala a Vacherot la possibilità di servire per il match. Annullando una palla break, il monegasco tiene la battuta e chiude la partita al secondo match point.