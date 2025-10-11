Djokovic eliminato in semifinale a Shanghai: continua la favola di Vacherot

Continua la favola di Valentin Vacherot nel Masters 1000 di Shanghai. Entrato in tabellone dopo aver superato le qualificazioni da alternate, il numero 204 del mondo ha staccato il pass per la finale del penultimo "1000" della stagione battendo Novak Djokovic, non al meglio per un problema all'anca sinistra, con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 42 minuti di gioco. Vacherot è così diventato il primo giocatore monegasco nella storia a conquistare una finale nel circuito maggiore nell'era Open e anche il giocatore con ranking più basso a raggiungere l'ultimo atto di un Masters 1000 dal 1990. Grande delusione invece per Djokovic, che anche a causa dell'infortunio rimediato nel corso del primo set, manca l'occasione di tornare a conquistare un titolo.
Il riassunto del match
Inizia nel migliore dei modi la partita di Djokovic, che apre con un break nel primo game. Vacherot riesce però subito a pareggiare i conti strappando la battuta al serbo e per la prima volta si porta avanti nel parziale. Il monegasco rimane al comando fino al 4-3, quando Nole chiede il medical timeout per un problema all'anca sinistra accusato nel sesto gioco. Il serbo dopo il massaggio del fisioterapista e dopo aver preso un antidolorifico riprende a giocare, ma perde la battuta e Vacherot chiude per 6-3 il primo set. Nonostante l'infortunio Djokovic resta in campo e tiene botta fino al 4-4, quando arriva il break che regala a Vacherot la possibilità di servire per il match. Annullando una palla break, il monegasco tiene la battuta e chiude la partita al secondo match point.