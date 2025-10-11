Vacherot e il gesto da campione verso Djokovic dopo averlo battuto a Shanghai: la frase a rete è emozionante

C'è la sana rivalità in campo e poi c'è lo sport nel senso più alto del termine. Quello che il numero 204 del mondo Valentin Vacherot ha compiuto oggi a Shanghai è un'impresa a tutti gli effetti. Il monegasco ha realizzato un sogno, ovvero battere il suo mito, la leggenda Nole Djokovic con un secco 6-3, 6-4 conquistando la finale di un Masters 1000 con il ranking più basso di sempre. Nessuno c'era mai partito partendo da una posizione di classifica così bassa.

Vacherot non esulta dopo aver battuto Djokovic: il gesto è bellissimo

Ma la favola di Vacherot è diventata ancora più bella grazie al gesto di sportività unica che il tennista monegasco ha avuto nei confronti del rivale, alle prese con problemi fisici alla schiena fin dal primo set quando sul 4-3 ha chiesto l'intervento del fisioterapista. Una volta conquistato lo storico successo, Vacherot non ha esultato per rispetto nei confronti della leggenda che ha appena battuto. Una leggenda ferita e malconcia che è rimasta in campo nonostante un problema fisico evidente.

La bellissima frase di Djokovic a Vacherot a rete dopo la sconfitta

Un gesto, quello di Vacherot, tutt'altro che scontato e banale, la testimonianza di una sportività che deve sempre esserci, anche dopo aver centrato un'impresa così storica e importante. Ma non è finita qui. Djokovic, infatti, ha apprezzato moltissimo la sportività dell'avversario e alla fine, a rete, lo ha salutato con affetto ribadendo più volte un concetto: "Te lo sei meritato, te lo sei meritato davvero. Sei stato bravissimo, congratulazioni, bravissimo". Lui, Vacherot, visibilmente emozionato, lo ha guardato con devozione ringraziandolo e quasi scusandosi per il vantaggio avuto dall'infortunio del serbo: "Mi spiace tanto, sei un campione. Non ti ritirare", gli ha detto Valentin che poi, una volta tornato al centro del campo per raccogliere gli applausi del pubblico, ha finalmente potuto rilassarsi godendosi (sempre con educata moderazione) il proprio successo. Un'impresa doppia a tutti gli effetti.