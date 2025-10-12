Vacherot scoppia a piangere dopo la vittoria: perché la dedica ai nonni emoziona anche Federer

Si sono, ci siamo, emozionati tutti: Valentin Vacherot ha vinto a Shangai battendo il cugino francese Arthur Rinderknech , in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. Per il monegasco, partito dalle qualificazioni e numero 204 al mondo, è il primo titolo major della sua carriera : un'impresa stupenda che non poteva che terminare tra le lacrime. In campo, durante la premiazione e, soprattutto, al momento di scrivere la dedica sulla telecamera. Vacherot non l'ha scritta subito, si è preso qualche istante con gli occhi lucidi poi, con il pennarello verde in mano, ha scritto: "Il nonno e la nonna sarebbero orgogliosi". Il pensiero, quindi, è andato alla famiglia. E ha emozionato tutti: chi era a Shanghai, compreso Roger Federer, e chi era a casa.

Vacherot, le parole da brividi al termine della finale

"C'è un solo vincitore - ha detto Vacherot - e sono felice di essere io, ma avremmo meritato entrambi. Sono sicuro che c'è una famiglia, a casa, felice e orgogliosa". Difficile dargli torto. Dal canto suo, Rinderknech ha detto: "Ho dato tutto e per me è la cosa più importante. Per me giocare questo torneo è stato un privilegio". Poi, tra le lacrime, ha detto al cugino: "Due cugini sono più forti di uno, sono così tanto contento per te, lo hai meritato così tanto. Ti voglio davvero tanto bene". La parola è poi tornata di nuovo a Vacherot: "Ti devo dire grazie per tutto quello che hai fatto per me - ha detto rivolto al cugino -. Pensavo che non sarebbe mai successo questo, speriamo ci siano altre cose così. Non potevo chiedere di meglio". E ancora lacrime: tante. E sincere.

Lo svenimento di Rinderknech durante la premiazione

Poi però succede di tutto: Rinderknech si sente male per i crampi, intervengono i medici, qualcuno ride, qualcun altro si preoccupa, Vacherot continua a parlare e tutto torna alla normalità con qualche integratore e un massaggio. Più o meno come una normale domenica in famiglia.