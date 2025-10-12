Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Contattaci
Rinderknech-Vacherot diretta Atp Shanghai: segui la finale tra cugini. Tennis oggi live

L'ultimo atto del Masters 1000 cinese è un affare di famiglia: il francese sfida il monegasco. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Non iniziato10/12/2025, ore 8:40:
Arthur Rinderknech Ranking: 54
0
0
Valentin Vacherot Ranking: 204
7 min
Aggiorna

SHANGHAI (CINA) - Il Masters 1000 di Shanghai, edizione 2025, è un affare di famiglia: contro ogni pronostico, il francese Arthur Rinderknech, n.54 del mondo e giustiziere di Auger-Aliassime e Medvedev nei precedenti turni, sfida all'ultimo atto del prestigioso torneo cinese il cugino Valentin Vacherot, monegasco n.204 del ranking mondiale, che ha iniziato il suo cammino alle qualificazioni, eliminando in semifinale Novak Djokovic: in palio c'è la conquista del titolo. Segui la diretta del match sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

10:33

Rinderknech e Vacherot in campo

I cugini fanno il loro ingresso in campo, accolti dagli applausi del pubblico!

10:30

Rinderknech e Vacherot scalano il ranking!

L'exploit al Masters 1000 cinese consente al francese e al monegasco di scalare posizioni nella classifica mondiale. Valentin, da domani, farà un balzo a dir poco incredibile: dalla posizione n.204 raggiungerà quantomeno la 58esima, addirittura 40° se dovesse conquistare il titolo. Sorride anche Arthur: il francese è 28° e se vince vola in 22esima posizione precedendo di due lunghezze l'azzurro Flavio Cobolli.

10:25

Il percorso di Vacherot

Qualificazioni

Primo turno: Vacherot (MON) b. Basavareddy (USA) 6-7 (7), 6-4, 6-2

Secondo turno: Vacherot (MON) b. Draxl (CAN) 4-6, 7-6 (5), 6-4

Main Draw

Primo turno: Vacherot (MON) b. Djere (SER) 6-3, 6-4

Secondo turno: Vacherot (MON) b. Bublik (KAZ) 3-6, 6-3, 6-4

Terzo turno: Vacherot (MON) b. Machac (CZE) 6-0, 3-1 RIT.

Ottavi di finale: Vacherot (MON) b. Griekspoor (NED) 4-6, 7-6 (1), 6-4

Quarti di finale: Vacherot (MON) b. Rune (DAN) 2-6, 7-6 (4), 6-4

Semifinale: Vacherot (MON) b. Djokovic (SER) 6-3, 6-4

10:20

Il percorso di Rinderknech

Primo turno: Rinderknech (FRA) b. Medjedovic (SER) 6-7 (3), 1-0 RIT.

Secondo turno: Rinderknech (FRA) b. Michelsen (USA) 6-3, 6-4

Terzo turno: Rinderknech (FRA) b. Zverev (GER) 4-6, 6-3, 6-2

Ottavi di finale: Rinderknech (FRA) b. Lehecka (CZE) 6-3, 7-6 (5)

Quarti di finale: Rinderknech (FRA) b. Auger Aliassime (CAN) 6-3, 6-4

Semifinale: Rinderknech (FRA) b. Medvedev 4-6, 6-2, 6-4

10:15

Rinderknech in finale a Shanghai col cugino Vacherot: lacrime in campo, la storia è incredibile! E Medvedev è una furia...

Sarà una questione di famiglia per il titolo del penultimo "1000" della stagione: dopo il monegasco anche il francese compie l'impresa. LEGGI TUTTO

10:10

Masters 1000 di Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALE – $ 597.890

VINCITORE – $ 1.124.380

10:00

Rinderknech e Vacherot, una finale tra cugini

Per la prima volta nella storia del tennis, la finale di un Masters 1000 è affare di famiglia: un 'affaire' tra cugini, per l'esattezza. Il motivo? Nadine Paquet, mamma di Vacherot, è sorella di Virginie, ex professionista che si è avvicinata alle top 200 Wta nel 1989 nonché mamma di Rinderknech.

9:50

Rinderknech-Vacherot è storia: l'incredibile dato

Per la terza volta dal 1990, due giocatori classificati fuori dalla top 50 (il francese è n.54 del mondo, il cugino monegasco 204°) si affronteranno nella finalissima di un Masters 1000.

9:40

Incredibile a Shanghai: Rinderknech e Vacherot scoppiano a piangere in campo, sarà la prima finale tra cugini!

Pazzesca la storia scritta in Cina: non era mai accaduto in precedenza. Il monegasco in tribuna non trattiene le lacrime e corre ad abbracciare il cugino che ha appena battuto Medvedev in semifinale.

9:30

Rinderknech-Vacherot, Masters 1000 Shanghai: dove vedere la finale in tv e streaming

L'ultimo atto del Masters 1000 cinese tra i cugini Arthur e Valentin andrà in scena oggi, domenica 12 ottobre, sul Campo Centrale della 'Qizhong Forest Sports City Arena' di Shanghai. L'attesissimo match non inizierà prima delle ore 10:30. In precedenza si disputerà la finale del torneo di doppio tra i tedeschi Krawietz/Putz e il duo formato dallo svedese Goransson e l’americano Michelsen. Il match sarà inoltre visibile in esclusiva su Sky Sport, canale 201 (Sky Sport Uno) e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. Telecronaca affidata a Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Qizhong Forest Sports City Arena, Shanghai (Cina)

