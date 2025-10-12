Rinderknech-Vacherot diretta Atp Shanghai: segui la finale tra cugini. Tennis oggi live

SHANGHAI (CINA) - Il Masters 1000 di Shanghai, edizione 2025, è un affare di famiglia: contro ogni pronostico, il francese Arthur Rinderknech, n.54 del mondo e giustiziere di Auger-Aliassime e Medvedev nei precedenti turni, sfida all'ultimo atto del prestigioso torneo cinese il cugino Valentin Vacherot, monegasco n.204 del ranking mondiale, che ha iniziato il suo cammino alle qualificazioni, eliminando in semifinale Novak Djokovic: in palio c'è la conquista del titolo. Segui la diretta del match sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
10:33
Rinderknech e Vacherot in campo
I cugini fanno il loro ingresso in campo, accolti dagli applausi del pubblico!
10:30
Rinderknech e Vacherot scalano il ranking!
L'exploit al Masters 1000 cinese consente al francese e al monegasco di scalare posizioni nella classifica mondiale. Valentin, da domani, farà un balzo a dir poco incredibile: dalla posizione n.204 raggiungerà quantomeno la 58esima, addirittura 40° se dovesse conquistare il titolo. Sorride anche Arthur: il francese è 28° e se vince vola in 22esima posizione precedendo di due lunghezze l'azzurro Flavio Cobolli.
10:25
Il percorso di Vacherot
Qualificazioni
Primo turno: Vacherot (MON) b. Basavareddy (USA) 6-7 (7), 6-4, 6-2
Secondo turno: Vacherot (MON) b. Draxl (CAN) 4-6, 7-6 (5), 6-4
Main Draw
Primo turno: Vacherot (MON) b. Djere (SER) 6-3, 6-4
Secondo turno: Vacherot (MON) b. Bublik (KAZ) 3-6, 6-3, 6-4
Terzo turno: Vacherot (MON) b. Machac (CZE) 6-0, 3-1 RIT.
Ottavi di finale: Vacherot (MON) b. Griekspoor (NED) 4-6, 7-6 (1), 6-4
Quarti di finale: Vacherot (MON) b. Rune (DAN) 2-6, 7-6 (4), 6-4
Semifinale: Vacherot (MON) b. Djokovic (SER) 6-3, 6-4
10:20
Il percorso di Rinderknech
Primo turno: Rinderknech (FRA) b. Medjedovic (SER) 6-7 (3), 1-0 RIT.
Secondo turno: Rinderknech (FRA) b. Michelsen (USA) 6-3, 6-4
Terzo turno: Rinderknech (FRA) b. Zverev (GER) 4-6, 6-3, 6-2
Ottavi di finale: Rinderknech (FRA) b. Lehecka (CZE) 6-3, 7-6 (5)
Quarti di finale: Rinderknech (FRA) b. Auger Aliassime (CAN) 6-3, 6-4
Semifinale: Rinderknech (FRA) b. Medvedev 4-6, 6-2, 6-4
10:15
10:10
Masters 1000 di Shanghai, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 23.760
SECONDO TURNO – $ 35.260
TERZO TURNO – $ 60.400
OTTAVI DI FINALE – $ 103.225
QUARTI DI FINALE – $ 189.075
SEMIFINALE – $ 332.160
FINALE – $ 597.890
VINCITORE – $ 1.124.380
10:00
Rinderknech e Vacherot, una finale tra cugini
Per la prima volta nella storia del tennis, la finale di un Masters 1000 è affare di famiglia: un 'affaire' tra cugini, per l'esattezza. Il motivo? Nadine Paquet, mamma di Vacherot, è sorella di Virginie, ex professionista che si è avvicinata alle top 200 Wta nel 1989 nonché mamma di Rinderknech.
9:50
Rinderknech-Vacherot è storia: l'incredibile dato
Per la terza volta dal 1990, due giocatori classificati fuori dalla top 50 (il francese è n.54 del mondo, il cugino monegasco 204°) si affronteranno nella finalissima di un Masters 1000.
9:40
Incredibile a Shanghai: Rinderknech e Vacherot scoppiano a piangere in campo, sarà la prima finale tra cugini!
Pazzesca la storia scritta in Cina: non era mai accaduto in precedenza. Il monegasco in tribuna non trattiene le lacrime e corre ad abbracciare il cugino che ha appena battuto Medvedev in semifinale.
9:30
Rinderknech-Vacherot, Masters 1000 Shanghai: dove vedere la finale in tv e streaming
L'ultimo atto del Masters 1000 cinese tra i cugini Arthur e Valentin andrà in scena oggi, domenica 12 ottobre, sul Campo Centrale della 'Qizhong Forest Sports City Arena' di Shanghai. L'attesissimo match non inizierà prima delle ore 10:30. In precedenza si disputerà la finale del torneo di doppio tra i tedeschi Krawietz/Putz e il duo formato dallo svedese Goransson e l’americano Michelsen. Il match sarà inoltre visibile in esclusiva su Sky Sport, canale 201 (Sky Sport Uno) e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. Telecronaca affidata a Elena Pero e Paolo Bertolucci.