Rinderknech-Vacherot diretta Atp Shanghai: segui la finale tra cugini. Tennis oggi live

SHANGHAI (CINA) - Il Masters 1000 di Shanghai , edizione 2025, è un affare di famiglia : contro ogni pronostico, il francese Arthur Rinderknech , n.54 del mondo e giustiziere di Auger-Aliassime e Medvedev nei precedenti turni, sfida all'ultimo atto del prestigioso torneo cinese il cugino Valentin Vacherot , monegasco n.204 del ranking mondiale, che ha iniziato il suo cammino alle qualificazioni , eliminando in semifinale Novak Djokovic : in palio c'è la conquista del titolo . Segui la diretta del match sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

10:33

Rinderknech e Vacherot in campo

I cugini fanno il loro ingresso in campo, accolti dagli applausi del pubblico!

10:30

Rinderknech e Vacherot scalano il ranking!

L'exploit al Masters 1000 cinese consente al francese e al monegasco di scalare posizioni nella classifica mondiale. Valentin, da domani, farà un balzo a dir poco incredibile: dalla posizione n.204 raggiungerà quantomeno la 58esima, addirittura 40° se dovesse conquistare il titolo. Sorride anche Arthur: il francese è 28° e se vince vola in 22esima posizione precedendo di due lunghezze l'azzurro Flavio Cobolli.

10:25

Il percorso di Vacherot

Qualificazioni

Primo turno: Vacherot (MON) b. Basavareddy (USA) 6-7 (7), 6-4, 6-2

Secondo turno: Vacherot (MON) b. Draxl (CAN) 4-6, 7-6 (5), 6-4

Main Draw

Primo turno: Vacherot (MON) b. Djere (SER) 6-3, 6-4

Secondo turno: Vacherot (MON) b. Bublik (KAZ) 3-6, 6-3, 6-4

Terzo turno: Vacherot (MON) b. Machac (CZE) 6-0, 3-1 RIT.

Ottavi di finale: Vacherot (MON) b. Griekspoor (NED) 4-6, 7-6 (1), 6-4

Quarti di finale: Vacherot (MON) b. Rune (DAN) 2-6, 7-6 (4), 6-4

Semifinale: Vacherot (MON) b. Djokovic (SER) 6-3, 6-4

10:20

Il percorso di Rinderknech

Primo turno: Rinderknech (FRA) b. Medjedovic (SER) 6-7 (3), 1-0 RIT.

Secondo turno: Rinderknech (FRA) b. Michelsen (USA) 6-3, 6-4

Terzo turno: Rinderknech (FRA) b. Zverev (GER) 4-6, 6-3, 6-2

Ottavi di finale: Rinderknech (FRA) b. Lehecka (CZE) 6-3, 7-6 (5)

Quarti di finale: Rinderknech (FRA) b. Auger Aliassime (CAN) 6-3, 6-4

Semifinale: Rinderknech (FRA) b. Medvedev 4-6, 6-2, 6-4

10:15

Rinderknech in finale a Shanghai col cugino Vacherot: lacrime in campo, la storia è incredibile! E Medvedev è una furia...

Sarà una questione di famiglia per il titolo del penultimo "1000" della stagione: dopo il monegasco anche il francese compie l'impresa.

10:10

Masters 1000 di Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALE – $ 597.890

VINCITORE – $ 1.124.380

10:00

Rinderknech e Vacherot, una finale tra cugini

Per la prima volta nella storia del tennis, la finale di un Masters 1000 è affare di famiglia: un 'affaire' tra cugini, per l'esattezza. Il motivo? Nadine Paquet, mamma di Vacherot, è sorella di Virginie, ex professionista che si è avvicinata alle top 200 Wta nel 1989 nonché mamma di Rinderknech.

9:50

Rinderknech-Vacherot è storia: l'incredibile dato

Per la terza volta dal 1990, due giocatori classificati fuori dalla top 50 (il francese è n.54 del mondo, il cugino monegasco 204°) si affronteranno nella finalissima di un Masters 1000.

9:40

Incredibile a Shanghai: Rinderknech e Vacherot scoppiano a piangere in campo, sarà la prima finale tra cugini!

Pazzesca la storia scritta in Cina: non era mai accaduto in precedenza. Il monegasco in tribuna non trattiene le lacrime e corre ad abbracciare il cugino che ha appena battuto Medvedev in semifinale.

9:30

Rinderknech-Vacherot, Masters 1000 Shanghai: dove vedere la finale in tv e streaming

L'ultimo atto del Masters 1000 cinese tra i cugini Arthur e Valentin andrà in scena oggi, domenica 12 ottobre, sul Campo Centrale della 'Qizhong Forest Sports City Arena' di Shanghai. L'attesissimo match non inizierà prima delle ore 10:30. In precedenza si disputerà la finale del torneo di doppio tra i tedeschi Krawietz/Putz e il duo formato dallo svedese Goransson e l’americano Michelsen. Il match sarà inoltre visibile in esclusiva su Sky Sport, canale 201 (Sky Sport Uno) e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. Telecronaca affidata a Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Qizhong Forest Sports City Arena, Shanghai (Cina)