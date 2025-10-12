Vacherot e l’incredibile cifra vinta a Shanghai: molto più di quanto guadagnato in tutta la sua carriera

Valentin Vacherot ha scritto la storia nel Masters 1000 di Shanghai. Grazie al successo in finale ai danni del cugino Arthur Rinderknech - maturato con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 dopo 2 ore e 12 minuti di gioco - è diventato il tennista col ranking più basso di sempre a laurearsi campione di un '1000'. Inoltre, è diventato il primo tennista del Principato di Monaco a conquistare un titolo ATP. Un torneo da sogno, caratterizzato da una serie di vittorie contro pronostico, che ha avuto l'epilogo sperato. E non poteva non seguire il copione anche la finale, in cui Vacherot ha firmato la sua sesta rimonta su nove incontri disputati a Shanghai. Oltre al clamoroso balzo in classifica, il trionfo a Shanghai regalerà al monegasco anche una cifra mai guadagnata prima.