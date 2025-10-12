Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Vacherot e l’incredibile cifra vinta a Shanghai: molto più di quanto guadagnato in tutta la sua carriera

Grazie al trionfo nel torneo in Cina, il tennista monegasco ha incassato quasi il doppio rispetto a quanto fatto finora: ecco il prize money da urlo
2 min

Valentin Vacherot ha scritto la storia nel Masters 1000 di Shanghai. Grazie al successo in finale ai danni del cugino Arthur Rinderknech - maturato con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 dopo 2 ore e 12 minuti di gioco - è diventato il tennista col ranking più basso di sempre a laurearsi campione di un '1000'. Inoltre, è diventato il primo tennista del Principato di Monaco a conquistare un titolo ATP. Un torneo da sogno, caratterizzato da una serie di vittorie contro pronostico, che ha avuto l'epilogo sperato. E non poteva non seguire il copione anche la finale, in cui Vacherot ha firmato la sua sesta rimonta su nove incontri disputati a Shanghai. Oltre al clamoroso balzo in classifica, il trionfo a Shanghai regalerà al monegasco anche una cifra mai guadagnata prima.

Quanto ha incassato Vacherot

Diventato professionista nel 2022, quando aveva 24 anni - più tardi della maggior parte dei suoi colleghi poiché ha deciso di percorrere la strada del college, giocando per la Texas A&M University -, nell'arco di circa quattro stagioni ha guadagnato un totale di 594 mila 77 dollari, considerando singolare e doppio. Già solo raggiungendo la finale a Shanghai era certo di guadagnare di più, ma ora che ha conquistato il titolo sul cemento cinese si è assicurato un assegno pari a quasi il doppio della cifra incamerata in carriera. Il trionfo in Cina gli frutterà infatti la bellezza di un milione 124 mila 380 dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

