Vacherot e l’incredibile cifra vinta a Shanghai: molto più di quanto guadagnato in tutta la sua carriera

Valentin Vacherot ha scritto la storia nel Masters 1000 di Shanghai. Grazie al successo in finale ai danni del cugino Arthur Rinderknech - maturato con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 dopo 2 ore e 12 minuti di gioco - è diventato il tennista col ranking più basso di sempre a laurearsi campione di un '1000'. Inoltre, è diventato il primo tennista del Principato di Monaco a conquistare un titolo ATP. Un torneo da sogno, caratterizzato da una serie di vittorie contro pronostico, che ha avuto l'epilogo sperato. E non poteva non seguire il copione anche la finale, in cui Vacherot ha firmato la sua sesta rimonta su nove incontri disputati a Shanghai. Oltre al clamoroso balzo in classifica, il trionfo a Shanghai regalerà al monegasco anche una cifra mai guadagnata prima.
Quanto ha incassato Vacherot
Diventato professionista nel 2022, quando aveva 24 anni - più tardi della maggior parte dei suoi colleghi poiché ha deciso di percorrere la strada del college, giocando per la Texas A&M University -, nell'arco di circa quattro stagioni ha guadagnato un totale di 594 mila 77 dollari, considerando singolare e doppio. Già solo raggiungendo la finale a Shanghai era certo di guadagnare di più, ma ora che ha conquistato il titolo sul cemento cinese si è assicurato un assegno pari a quasi il doppio della cifra incamerata in carriera. Il trionfo in Cina gli frutterà infatti la bellezza di un milione 124 mila 380 dollari.