Atp Bruxelles, Bellucci ko al primo turno: avanza Giron in due set

BRUXELLES (BELGIO) - Si ferma al primo turno l'avventura di Mattia Bellucci al ' BNP Paribas Fortis European Open ', Atp 250 da 706.850 euro sul cemento, che si disputa a Bruxelles dopo nove edizioni in quel di Anversa . Il tennista lombardo, numero 71 al mondo, cade in due set - con il punteggio di 6-3, 6-4 - contro lo statunitense Marcos Giron (n.54 del ranking Atp) dopo un'ora e 19' di partita. Fatali, per l'azzurro, i due break subiti nel match, entrambi arrivati nel primo turno di battuta dei due parziali. Sorride il 32enne californiano che, al secondo turno, se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina (n.20 della classifica mondiale e quarta testa di serie del tabellone).

Atp Bruxelles, gli italiani in tabellone: Musetti prima testa di serie

Archiviata l'eliminazione di Bellucci, sono ora tre gli azzurri protagonisti nel main draw belga. Lorenzo Musetti è la prima testa di serie di un torneo che si disputa, per la prima volta, alla 'ING Arena' (ex Palais 12, a Bruxelles). Il carrarino, n.8 del mondo, esordirà direttamente al secondo turno e potrebbe incrociare il suo cammino con quello del sanremese Matteo Arnaldi, n.74, che debutterà contro un qualificato. Occhi puntati anche su Federico Cinà (n.226 del mondo) che sfiderà per la prima volta in carriera il bosniaco Damir Dzumhur (n.67 Atp): il vincitore incontrerà, al secondo turno, il canadese Felix Auger-Aliassime (n.13 Atp e secondo favorito del seeding).