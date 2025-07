Bellucci batte Lehecka a Wimbledon e il suo coach cita Claudio Ranieri: "Godo come un riccio..."

Bellucci, il coach cita Ranieri dopo la vittoria

Fabio Chiappini, coach di Mattia Bellucci, ha commentato la vittoria con una celebre frase usata da Claudio Ranieri dopo la vittoria del derby nel 2010: "La verità è che sto godendo come un riccio". Poi però ha cercato di riportare la calma e la concentrazione per la prossima sfida contro Cameron Norrie: "Mattia è stato bravo, certo, però si può fare sempre meglio. Non mi sorprende quello che ha fatto: restiamo coi piedi per terra. Mattia ha delle qualità uniche, dobbiamo migliorare sulla professionalità dentro e fuori dal campo. È sulla buona strada e io non lo mollo di un centimetro. Contro Lehecka ha giocato molto serenamente. Avevamo un piano di gioco e lo abbiamo tenuto fino alla fine. Quando ha servito per il match era molto emozionato e non ha retto. Poi si è scaricato nel turno di servizio di Jiri e ha subito ottenuto quel parziale di 8-0 che gli è valso il passaggio del turno”.