Wta Osaka, Cocciaretto eliminata all'esordio: avanza Cristian

Elisabetta fuori al primo turno del torneo 250 giapponese: la tennista rumena si impone 6-2, 7-6 (4) dopo quasi due ore di partita
Wta Osaka, Cocciaretto eliminata all'esordio: avanza Cristian© Getty Images for ITF
2 min

OSAKA (GIAPPONE) - Debutto amaro per Elisabetta Cocciaretto al 'Kinoshita Group Japan Open', torneo in corso sul cemento di Osaka (Wta 250 - montepremi 275.094 dollari). Al primo turno, la 24enne di Fano - numero 91 Wta, promossa dalle qualificazioni dopo i successi con l'australiana Inglis e la slovacca Juvan - viene sconfitta 6-2, 7-6 (4), in un'ora e 53 minuti di partita, dalla rumena Jaqueline Cristian, numero 47 del ranking e mai affrontata prima in carriera. La 27enne nativa di Bucarest sfiderà, al secondo turno, la vincente del confronto tra la statunitense Katie Volynets, n.95 Wta, anche lei qualificata, e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, n.40 del ranking e settima favorita del seeding.

Cocciaretto, appuntamento con la vittoria ancora rimandato

La tennista azzurra - che ha contribuito a settembre da protagonista al secondo trionfo consecutivo dell'Italia della capitana Tathiana Garbin in Billie Jean King Cup - non vince un match di main draw nel circuito maggiore dal Wta 500 di Monterrey, disputato la settimana prima dello US Open, quando ebbe la meglio in due set (6-3, 6-4) sulla francese Leolia Jeanjean al primo turno.

