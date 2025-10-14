Wta Osaka, Cocciaretto eliminata all'esordio: avanza Cristian

OSAKA (GIAPPONE) - Debutto amaro per Elisabetta Cocciaretto al 'Kinoshita Group Japan Open', torneo in corso sul cemento di Osaka (Wta 250 - montepremi 275.094 dollari). Al primo turno, la 24enne di Fano - numero 91 Wta, promossa dalle qualificazioni dopo i successi con l'australiana Inglis e la slovacca Juvan - viene sconfitta 6-2, 7-6 (4), in un'ora e 53 minuti di partita, dalla rumena Jaqueline Cristian, numero 47 del ranking e mai affrontata prima in carriera. La 27enne nativa di Bucarest sfiderà, al secondo turno, la vincente del confronto tra la statunitense Katie Volynets, n.95 Wta, anche lei qualificata, e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, n.40 del ranking e settima favorita del seeding.