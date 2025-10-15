Zverev-Fritz diretta Six Kings Slam: segui la sfida d'esordio da Riad LIVE

E' partita la seconda edizione del Six Kings Slam , il torneo di esibizione con il montepremi più ricco di sempre che supera i 5 milioni di euro . Un torneo che non fa parte del circuito Atp ma è comunque dall'alto prestigio, con la partecipazione dei migliori tennisti al mondo. Taylor Fritz si aggiudica la prima sfida, battendo in due set (6-3, 6-4) Alexander Zverev. Il tennista statunitense sfiderà Carlos Alcaraz in semifinale. Segui il match in diretta.

20:26

Fritz domina al servizio

Fritz ha dominato la prima di servizio (28 su 33 nel corso della gara). Un particolare che ha permesso al tennista statunitense di portare a casa il successo.

20:10

Fritz, in semifinale la sfida con Alcaraz

Battendo Zverev in due set, Fritz si qualifica per la semifinale del torneo. Nel prossimo turno affronterà il numero uno al mondo Carlos Alcaraz.

20:01

Fritz: "La sfida con Alcaraz? Se gioca ai suoi livelli sarà dura..."

"La palla rimbalzava tantissimo, ma siamo abituati a giocare in condizioni simili. La sfida è stata equilibrata, e da fondo campo c'è stato grande equilibrio. Nell'ultimo periodo ho cercato di variare alcuni colpi, soprattutto nel dritto. Domani la sfida con Alcaraz? L'ho già affrontato e se giocherà ai suoi livelli sarà dura", ha concluso Taylor Fritz.

19:57

Fritz: "E' stata una battaglia fisica"

"L'accoglienza è stata fantastica. La gara è stata dura, ma sono contento di aver vinto. E' stata una battaglia fisica, giocata a grande ritmo. La mia stagione? In termini assoluti sono contento: la seconda parte di stagione è stata fantastica e spero di poterla chiudere ancora meglio", ha detto Fritz al termine della sfida.

19:53

Fritz batte Zverev in due set: 6-3, 6-4

Niente da fare per Zverev, che dopo essersi portato sul 15-30, commette due errori. Fritz chiude con un ace e porta a casa il successo.

19:48

Zverev prova a restare in partita: 5-4

Applausi del pubblico per un bel diagonale di Zverev, che beffa Fritz a rete; lo statunitense pareggia con una bella risposta, poi è Zverev a chiudere con un dritto da fondo campo e ad allungare con un servizio vincente. Sul 40-15, il tedesco chiude a rete dopo una risposta difficile di Fritz: 5-4.

19:46

Fritz perfetto al servizio: game a zero e 5-3

Ancora un game perfetto per Fritz, agevolato (sul 30-0) da una palla che tocca il nastro e spiazza Zverev: 5-3 per il tennista statunitense. Zverev ora servirà per restare nel match

19:43

Zverev accorcia le distanze: 4-3

Zverev tiene il servizio, nonostante Fritz è bravo a chiudere due punti da fondo campo: 4-3 per il tennista statunitense.

19:41

Fritz allunga: 4-2 nel secondo set

Fritz vola sul 40-0, poi Zverev si inventa un punto straordinario, recuperando una palla corta a rete e prendendo in contropiede l'avversario. Sul 40-15, Fritz chiude il game con un passante sulla linea.

19:37

Zverev tiene il game a zero: 3-2

Così come era accaduto nel primo set, anche stavolta Zverev, dopo aver concesso un break, tiene il servizio a zero. Da applausi una palla corta, con la quale chiude il game.

19:35

Fritz vola sul 3-1

Fritz parte con un doppio fallo, poi sfrutta un errore di Zverev da fondo campo (15-15), e si riporta avanti con un ace e un servizio vincente. Il tennista statunitense chiude il game sfruttando un errore da fondo campo del tedesco e si porta sul 3-1.

19:31

Break per Fritz: 2-1 nel secondo set

Fritz vola sullo 0-30 grazie a due risposte efficaci, poi infila un lungolinea, beffando Zverev che era sceso a rete. Il tedesco annulla la prima palla break con una prima di servizio vincente, seconda sfruttando un errore di Fritz da fondo campo, poi manda in rete un passante. Fritz strappa il servizio e vola sul 2-1.

19:28

Fritz tiene il servizio e pareggia: 1-1

Una risposta vincente e un errore grossolano di Fritz, portano Zverev sul 15-30; il tedesco commette poi due errori, mandando sul fondo prima una risposta e poi un rovescio. Sul 40-30, Fritz si inventa una grande accelerazione in lungolinea e chiude il game: 1-1

19:24

Zverev parte bene nel secondo set: 1-0

Zverev parte bene nel secondo set, confermandosi perfetto al servizio: il tedesco guadagna il primo game con tre prime di servizio vincenti.

19:21

Fritz porta a casa il primo set: 6-3

Fritz tiene il servizio a zero e guadagna il primo set. Lo statunitense chiude con il punteggio di 6-3.

19:19

Zverev resta in corsa: 5-3

Zverev tiene il servizio, nonostante Fritz porti a casa due punti (una bella risposta e un dritto da fondo campo). Ora il tennista statunitense servirà per il primo set.

19:16

Fritz annulla tre palle break e vola sul 5-2

Zverev vola sul 15-40 e si procura due palle break, che Fritz annulla scendendo coraggiosamente a rete e grazie ad un servizio vincente. Ai vantaggi, ancora una possibilità per il tedesco, annullata da Fritz, che poi riesce a portare a casa il game con un ace: 5-2!

19:11

Zverev accorcia le distanze: 4-2

Zverev vola sul 30-0, poi Fritz lo sorprende con una grande risposta. Il tedesco si porta sul 40-15 con una seconda di servizio vincente, poi manda in corridoio un passante: sul 40-30, Zverev porta a casa il punto più bello della sfida, con una splendida volée, dopo un pallonetto dell'avversario.

19:07

Fritz implacabile al servizio: 4-1

Fritz non commette errore e non concede neanche un punto a Zverev: 4-1 per il tennista statunitense.

19:05

Si sblocca Zverev: 3-1 per Fritz

Zverev si sblocca ed è protagonista di un game perfetto (concluso senza concedere neanche un punto all'avversario): il tedesco accorcia le distanze e si porta sul 3-1.

19:01

Fritz perfetto al servizio: 3-0

Fritz vola sul 40-0 grazie al servizio, poi viene sorpreso da una risposta e un passante di Zverev: lo statunitense chiude poi il game con un ace: 3-0

18:59

Break per Fritz: 2-0

Molto aggressivo in risposta Fritz: il tennista statunitense strappa subito il servizio a Zverev e vola sul 2-0.

18:57

Fritz tiene il servizio

Turno solido in battuta per l'americano, che si difende e inizia avanti. Ora servizio a Zverev.

18:53

Si parte: inizia Zverev-Fritz!

Ci siamo: inizia il Six Kings Slam con la sfida tra Zverev e Fritz. Il tedesco in risposta, l'americano al servizio.

18:47

Arrivano Zverev e Fritz in campo

Grande introduzione per Zverev e Fritz, tra gli applausi del pubblico. Ora il sorteggio e il riscaldamento pre-match.

18:45

Lo spettacolo del Six Kings Slam

Luci e musica a creare una scenografia unica sul campo in cemento dell'ANB Arena. Si aspetta per l'arrivo di Zverev e Fritz.

18:42

Manca sempre meno a Zverev-Fritz

Scorrono i filmati di presentazione di Zverev e Fritz, delle loro stagioni e della loro rivalità, il tutto mentre la ANB Arena si sta riempiendo: il match inizierà tra poco.

18:31

Sei re, una sola corona: inizia il Six Kings Slam!

Si apre la diretta del Six Kings Slam con lo slogan "Sei re, una sola corona", mentre scorrono le immagini del trionfo di Sinner dello scorso anno.

18:24

Six Kings Slam, le regole del tabellone

Sei i tennisti partecipanti, con Zverev-Fritz e Sinner-Tsitsipas che partiranno dai quarti di finale, mentre ad attenderli ci sono Djokovic e Alcaraz già in semifinale. Il motivo è che per gli organizzatori accedono direttamente alle semifinali i due giocatori che hanno vinto più titoli del Grande Slam, quindi Nole a quota 24 e Carlos a 6.

18:18

Alcaraz difende il Six Kings Slam: le parole fanno discutere

Critiche e bufera tra i tifosi sui social per il Six Kings Slam, tra il montepremi ritenuto eccessivo e il calendario troppo intasato. A difendere il torneo di esibizione a Riad ci ha pensato il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, con delle parole che faranno discutere.

18:08

Six Kings Slam, dopo Zverev-Fritz tocca a Sinner

Dopo Zverev-Fritz arriverà il tanto atteso momento di Jannik Sinner, vincitore della prima edizione, che sfiderà il greco Stefanos Tsitsipas per guadagnarsi un posto in semifinale contro Djokovic.

17:55

Come vedere Zverev-Fritz e tutti i match del Six Kings Slam

La sfida tra Zverev e Fritz, così come tutti i match del Six Kings Slam, sarà trasmessa in esclusiva su Netflix. La celebre piattaforma streaming ha acquisito i diritti dell'evento e sarà dunque necessario un abbonamento per seguirli in diretta. Il Corriere dello Sport - Stadio fornirà una diretta testuale di tutti i match in programma.

17:45

Six Kings Slam, montepremi da record: tutte le cifre

Con la sola partecipazione al torneo di esibizione a Riad, i sei tennisti protagonisti si sono garantiti un cachet di un milione e mezzo di dollari, vale a dire all'incirca 1,3 milioni di euro. Uno tra Sinner, Alcaraz, Djokovic, Fritz, Zverev e Tsitsipas lascerà però Riyad con il quadruplo della cifra: per il vincitore è previsto un assegno da quattro milioni e mezzo di dollari, portando la possibile vincita totale a 6 milioni di dollari (5,2 milioni di euro).

17:35

Zverev-Fritz, tutti i precedenti

Sono ben quattordici i precedenti tra Fritz e Zverev, con lo statunitense avanti 9-5 nel conto degli scontri diretti. L'ultimo incrocio risale alla Laver Cup di quest'anno, dove Fritz si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6(4).

17:30

Zverev-Fritz, Six Kings Slam: quando e come vedere il match

Quella tra Alexander Zverev e Taylor Fritz sarà la prima sfida di questa seconda edizione del Six Kings Slam. Ecco tutte le informazioni sul match.

