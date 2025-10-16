Atp Bruxelles, Musetti batte Hanfmann e avanza ai quarti di finale

BRUXELLES (Belgio) - Lorenzo Musetti batte in due set il tedesco Yannick Hanfmann numero 139 della classifica mondiale e avanza ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Bruxelles . Nel prossimo turno il tennista di Carrara affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard , già battuto quatto volte in altrettante occasioni. Grazie a questo successo, Lorenzo Musetti tiene a distanza di sicurezza nella classifica Race Atp 2025 il Canada Felix Auger-Aliassime, attualmente al decimo posto della graduatoria e ancora in corsa per le Atp Finals di Torino in programma dal 9 novembre al 16 novembre 2025.

Musetti-Hanfmann, la partita

Il tennista di Carrara vince il primo set al tie break, dopo un set senza scossoni in cui i due tennisti mantengono sempre il loro servizio. Si va quindi al tie break dove l’italiano si impone per 7-6 (7-3). Il secondo set sembra quasi la fotocopia del primo set, ma nell’undicesimo gioco - sul punteggio di 5-5 - Musetti piazza il break decisivo. Nel game successivo l’italiano non fallisce l’occasione per chiudere la partita sul punteggio di 7-5. Arrivano così altri 50 punti preziosi per

Le parole di Musetti

“Il mio tennis non si adatta benissimo a questo tipo di superficie - ammette Musetti a fine partita - è stata una sfida con me stesso. Lui ha servito molto bene, non riuscivo a giocare da fondo campo, talvolta non riuscivo a rispondere, ma alla fine sono felice di come è andata. Le Finals? Ci penso ogni settimana, mentalmente ci sono, è questo l’obiettivo della mia stagione. Sono migliorato su questa superficie, a Torino si giocherà su una superficie molto simile”.

Musetti, la corsa alle Atp Finals 2025

Attualmente Lorenzo Musetti è all’ottavo posto della Race Atp 2025, ed è virtualmente qualificato per le Atp Finals 2025 di Torino. Il tennista italiano deve guardarsi le spalle da Jack Draper e Felix Auger-Aliassime, rispettivamente al nono e decimo posto. Ma il tennista britannico al momento è fermo per problemi fisici, così come Alex De Minaur che occupa attualmente il settimo posto ma che rischia di non poter prendere parte al torneo torinese per problemi fisici all’anca che hanno condizionato l’ultima parte della sua stagione.