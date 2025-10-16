Musetti-Mpetshi Perricard, quarti Atp 250 Bruxelles: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Una vittoria in due set all'esordio nell'ATP 250 di Bruxelles. Non poteva chiedere di meglio Lorenzo Musetti , che ha superato il tedesco Hanfmann per 7-6 7-5 ed è approdato ai quarti di finale del torneo che si disputa sul cemento indoor senza sprecare energie. Ma soprattutto il tennista azzurro ha messo in cascina punti preziosi in chiave ATP Finals , rispondendo presente alla lotta a distanza con Felix Auger-Aliassime . Il canadese si trova all'altro estremo del tabellone a Bruxelles e ha rischiato grosso all'esordio contro Dzumhur, salvandosi solo al tie-break del terzo set. Musetti è però atteso adesso da un match particolarmente insidioso: il suo avversario sarà infatti il francese Giovanni Mpetshi Perricard , che in condizioni indoor fa davvero paura. Non a caso ha già scagliato la bellezza di 49 ace nei quattro set giocati in questa settimana.

Musetti-Mpetshi Perricard, orario e quando si gioca

La sfida di quarti di finale dell'Atp 250 di Bruxelles tra Musetti e Mpetshi Perricard è in programma venerdì 17 ottobre sul Centre Court non prima delle ore 16:00.

I precedenti tra Musetti e Mpetshi Perricard

Lorenzo Musetti è imbattuto nei confronti diretti contro il francese. 4-0 il bilancio in suo favore, con i successi divisi equamente per stagione: nel 2024 ha trionfato sull'erba di Stoccarda e Wimbledon, mentre nel 2025 si è imposto sul cemento dello US Open e di Pechino.

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Musetti e Mpetshi Perricard sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento. La sfida sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Bruxelles, il montepremi

PRIMO TURNO – € 7.580

SECONDO TURNO – € 12.405

QUARTI DI FINALE – € 21.365

SEMIFINALE – € 36.870

FINALE – € 62.720

VINCITORE – € 107.490