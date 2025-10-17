Rune e la spietata analisi sul tennis di oggi: "C'è un solo, grande problema..."

Rune: "C'è un grande problema nel tennis"

In una recente intervista, Rune ha parlato delle problematiche del tennis di oggi, tra cui il calendario fittissimo e le condizioni di gioco non sempre favorevoli: "È tutto molto serrato, ma sento che abbiamo ancora una certa libertà di scelta a quali tornei giocare. Quello che non mi piace affatto è che il numero di tornei Atp 500 da giocare per qualificarsi per tutti i punti e il bonus in denaro è stato aumentato. Abbiamo una stagione molto lunga, ma in ogni caso, per me è un sogno che si avvera essere un tennista professionista. Quindi me lo godo in un modo molto speciale". Il danese sulla polemica dell'uniformità dei campi ha aggiunto: "La mia percezione è che questo non sia tanto dovuto ai campi, quanto piuttosto alla qualità delle palline. Dopo il Covid è successo qualcosa; credo che ci sia stato un cambiamento nei materiali. Questo ha reso le sensazioni completamente diverse. Sono palline che si consumano rapidamente ed è difficile generare velocità. È un argomento di cui ho parlato con altri tennisti e condividono la mia opinione".