Paolini-Rybakina diretta al Wta Ningbo: segui la semifinale di oggi live

NINGBO (CINA) - È il giorno di Jasmine Paolini alle semifinali del Wta 500 di Ningbo . La tennista azzurra, n.8 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, sfida la kazaka Elena Rybakina , n.9 del ranking mondiale e terza favorita del seeding: in palio l'accesso all'ultimo atto del torneo cinese contro la vincente del derby russo tra Shnaider e Alexandrova . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

8:45

Paolini-Rybakina, i precedenti

Sono cinque i precedenti tra le due tenniste, con l'azzurra avanti 3-2 nei confronti diretti. Jasmine si è imposta nell'ultima sfida, andata in scena alle Wta Finals, dello scorso anno.

8:40

Wta Ningbo, Paolini-Rybakina: dove vedere la sfida in tv e in streaming

La semifinale tra l'azzurra e la kazaka sul cemento cinese sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. La sfida sarà infine visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

8:30

Wta Ningbo, Paolini-Rybakina: quando e a che ora inizia il match

La sfida tra l'azzurra e la kazaka, valida per la semifinale del Wta 500 di Ningbo (Cina), è in programma oggi (sabato 18 ottobre) sul Campo Centrale del 'Yinzhou Tennis Center' come secondo match di giornata - non prima delle 9, ora italiana - dopo la partita di doppio tra la coppia formata da Hsieh e Siniakova e il duo Melichar-Martinez/Samsonova.

Yinzhou Tennis Center, Ningbo (Cina)