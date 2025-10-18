Zverev frustrato per le prestazioni di Sinner e Alcaraz: “Non possiamo rimanere a guardare…”
L'avventura di Alexander Zverev al Six Kings Slam si è chiusa immediatamente. Il tennista tedesco è stato sconfitto in due set da Taylor Fritz, che a sua volta ha alzato bandiera bianca di fronte a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo affronterà in finale Jannik Sinner. Ancora una volta il numero uno e il numero due al mondo (che si sono divisi equamente gli ultimi otto Slam), si contenderanno un titolo. "Entrambi sono anni luce avanti agli altri", ha detto Zverev. "Sono ancora il numero tre del mondo, ma Jannik e Carlos sono di gran lunga superiori. Non possiamo restare a guardare mentre ci battono".
Zverev: "Ecco chi può insidiare Alcaraz e Sinner"
Il tennista tedesco è reduce da una stagione non particolarmente positiva: "All'inizio dell'anno ero numero due al mondo ed ero vicino a raggiungere il numero uno. So che è il mio livello quando sono in salute, ma da allora non sono più riuscito a farlo". Zverev ha poi risposto alla domanda su quali tennisti possono essere in grado di insidiare il dominio di Alcaraz e Sinner: "Novak Djokovic, Fritz, Jack Draper e io. In ogni caso, non posso pensare a nulla di tutto ciò finché non sarò completamente guarito".