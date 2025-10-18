Zverev frustrato per le prestazioni di Sinner e Alcaraz: “Non possiamo rimanere a guardare…”

L'avventura di Alexander Zverev al Six Kings Slam si è chiusa immediatamente. Il tennista tedesco è stato sconfitto in due set da Taylor Fritz, che a sua volta ha alzato bandiera bianca di fronte a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo affronterà in finale Jannik Sinner. Ancora una volta il numero uno e il numero due al mondo (che si sono divisi equamente gli ultimi otto Slam), si contenderanno un titolo. "Entrambi sono anni luce avanti agli altri", ha detto Zverev. "Sono ancora il numero tre del mondo, ma Jannik e Carlos sono di gran lunga superiori. Non possiamo restare a guardare mentre ci battono".