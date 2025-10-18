Djokovic-Fritz diretta Six Kings Slam: segui la finale per il terzo posto LIVE
A fare da prologo all'ennesima sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si giocheranno il munifico premio in dollari del Six Kings Slam, sarà la finale di consolazione, comunque ben retribuita, tra Nole Djokovic e Taylor Fritz. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
18:15
Una vittoria e una sconfitta per Fritz
Bilancio di una vittoria e una sconfitta al Six Kings Slam per Taylor Fritz, che ha debuttato liquidando Zverev in 59 minuti per 6-3, 6-4, prima di perdere nettamente in semifinale con Alcaraz, con lo stesso punteggio.
18:00
Djokovic vuole confermarsi sul podio di Riad
Anche nella scorsa stagione Djokovic era stato sconfitto in semifinale da Jannik Sinner, ma era comunque riuscito a salire sul gradino più basso del podio superando in una melanconica sfida un Rafa Nadal non al meglio, per usare un eufemismo. Obiettivo della sfida con Fritz, dunque, confermarsi al terzo posto del Six Kings Slam.
17:45
'No contest' nei precedenti tra Djokovic e Fritz
In sede di pronostico, un successo di Djokovic non sarebbe quotato. Nei precedenti con Fritz, infatti, Nole conduce con un parziale imbarazzante di 11 vittorie a zero.
17:30
Djokovic-Fritz come 'antipasto'
A Riad la grande serata che culminerà con l'ennesimo duello tra Sinner e Alcaraz, verrà aperta dalla 'finalina' tra Djokovic e Fritz, nettamente sconfitti in semifinale da Jannik e Carlos. In palio il gradino più basso del podio, già conquistato la scorsa stagione da Nole.