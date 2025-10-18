Djokovic-Fritz diretta Six Kings Slam: segui la finale per il terzo posto LIVE

A fare da prologo all'ennesima sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si giocheranno il munifico premio in dollari del Six Kings Slam, sarà la finale di consolazione, comunque ben retribuita, tra Nole Djokovic e Taylor Fritz. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.