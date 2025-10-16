Zverev eliminato in 59 minuti dal Six Kings Slam ma ride lo stesso: la cifra che ha guadagnato al secondo è impressionante

La prima esperienza di Alexander Zverev nel Six Kings Slam, ricchissimo torneo d'esibizione di scena alla ANB Arena di Riyad (Arabia Saudita), è durata appena 59 minuti. Il tennista tedesco è stato infatti sconfitto da Taylor Fritz per 6-3 6-4 in un match senza storia. Il punteggio non riflette fedelmente quanto visto in campo, con l'americano che è sempre stato padrone del match e Zverev che invece non è riuscito quasi mai a dargli del filo da torcere. Magari non era neppure al 100% fisicamente, fatto sta che la sua trasferta in Medio Oriente non è stata esattamente un successo. L'unico lato positivo è che il match di Riyad non viene considerato nei precedenti ATP, perciò Zverev può dire di aver scongiurato la settima sconfitta consecutiva contro Fritz. Fatto sta che la sua ultima vittoria ai danni dell'americano risale agli Internazionali d'Italia del 2024 e, se Sascha non dovesse riuscire a invertire il trend, probabilmente la terra battuta resterebbe l'unica superficie in cui può dare del filo da torcere all'avversario.