Arnaldi, esordio ok a Vienna: battuto Kovacevic. Sonego eliminato a Basilea
Sorride Arnaldi, crollano Sonego e Darderi. È il bilancio dei tennisti azzurri, impegnati oggi (lunedì 20 ottobre) nei tornei 500 di Vienna e Basilea (500). Il tennista ligure, dopo aver superato le qualificazioni, debutta con una vittoria nel primo dell''Erste Bank Open', con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in scena sui campi in duro di Vienna. Matteo, numero 72 del mondo, piega nel main draw un altro qualificato, lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 65 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5, 6-4 dopo un'ora e 50' di partita. Agli ottavi di finale, il classe 2001 di Sanremo se la vedrà con il vincente della partita fra il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e numero 2 del tabellone, e il britannico Jacob Fearnley, pure lui promosso dalle qualificazioni, in programma domani (martedì 21 ottobre).
Darderi e Sonego eliminati
Se Arnaldi esulta per la qualificazione agli ottavi di finale dell'Open viennese, non può dire altrettanto Luciano Darderi che saluta anzitempo l'Austria. L'italo-argentino, n.26 del ranking mondiale, cede in due set - 6-2, 7-5 in un'ora e 33' - all'americano Brandon Nakashima (n.32 Atp). Gara complicata per il classe 2002 di Villa Gesell, costretto a ricorrere all'intervento dello staff medico per l'insorgere di un dolore al ginocchio sinistro che ha pesantemente condizionato la prestazione dell'azzurro. Non va meglio a Lorenzo Sonego, la cui avventura al 'Swiss Indoors', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.523.045 euro che si disputa sul veloce indoor della 'St. Jakobshalle' di Basilea, in Svizzera, si conclude al primo turno. Il tennista torinese, numero 45 del mondo, cede 7-6 (2), 6-4 allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.18 del mondo, e subisce la 19esima sconfitta consecutiva contro un Top 20. Fabio Fognini resta così l'ultimo italiano ad aver superato un turno a Basilea.