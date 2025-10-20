Arnaldi, esordio ok a Vienna: battuto Kovacevic. Sonego eliminato a Basilea

Sorride Arnaldi, crollano Sonego e Darderi. È il bilancio dei tennisti azzurri, impegnati oggi (lunedì 20 ottobre) nei tornei 500 di Vienna e Basilea (500). Il tennista ligure, dopo aver superato le qualificazioni, debutta con una vittoria nel primo dell''Erste Bank Open', con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in scena sui campi in duro di Vienna. Matteo, numero 72 del mondo, piega nel main draw un altro qualificato, lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 65 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5, 6-4 dopo un'ora e 50' di partita. Agli ottavi di finale, il classe 2001 di Sanremo se la vedrà con il vincente della partita fra il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e numero 2 del tabellone, e il britannico Jacob Fearnley, pure lui promosso dalle qualificazioni, in programma domani (martedì 21 ottobre).