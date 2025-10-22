Sinner contro Alcaraz, dopo il Six Kings Slam un'altra sfida esibizione milionaria: la data e dove si giocherà
Dopo aver conquistato il titolo del Six Kings Slam battendo Carlos Alcaraz per aggiudicarsi il ricchissimo montepremi da 6 milioni di dollari, Jannik Sinner è pronto al ritorno in campo. Il numero due del mondo farà il suo esordio nell'Atp 500 di Vienna nel primo turno contro il tedesco Daniel Altmaier il giorno successivo all'annuncio del forfait dalla Coppa Davis. Nel frattempo, il campione azzurro ha annunciato attraverso il suo account Instagram la partecipazione ad un'altra esibizione, in Corea del Sud ancora contro Alcaraz.
Sinner in Corea del Sud, la data e la sede dell'evento
I due esponenti della rivalità del momento nel tennis mondiale si affronteranno il 10 gennaio 2026 all’Incheon Inspire Arena, in Corea del Sud. L’incontro, annunciato con un post anche da Alcaraz attraverso il messaggio "See you in Korea" farà parte della serie di esibizioni "Hyundai Card Super Match", già nota per aver portato in passato altri grandi protagonisti dello sport internazionale tra cui Roger Federer e Pete Sampras per il tennis nel 2007.