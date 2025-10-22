Critiche e cattiverie, il gesto dei genitori e della fidanzata Laila per Sinner: cosa è successo a Vienna
Tutto facile per Jannik Sinner all'esordio nell'Atp 500 di Vienna. Di rientro dal titolo conquistato al Six Kings Slam, il numero due del mondo si è imposto nel primo turno contro il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio nettissimo di 6-0 6-2 dopo 58 minuti di gioco. Una prestazione convincente per rispondere alle critiche dopo il forfait dalle Finals di Coppa Davis e per guadagnare l'accesso al secondo turno, dove affronterà nel derby tutto italiano Flavio Cobolli.
Sinner, nel box i genitori insieme alla fidanzata
Campione del torneo nel 2023 e testa di serie numero uno del tabellone, Jannik ha potuto contare anche sul supporto dei suoi cari e di una persona speciale presente sulle tribune. Per la prima volta si sono infatti visti nel box i genitori insieme alla nuova fidanzata Laila Hasanovic, che hanno assistito dagli spalti alla vittoria di Jannik. "Mia mamma diventa nervosa quando mi vede dal vivo, non so se era in tribuna oggi - le parole dell'azzurro -. Mio fratello non c'è, ma probabilmente verrà a Torino. È bello avere mio padre nel box, so anche che mi guarda sempre anche quando sono lontano e cerco di abituarmi alla sua presenza. Averli mi ricorda quanti sacrifici ho fatto e continuo a fare, ma sentire l'affetto dei miei cari mi fa anche essere più leggero in campo".