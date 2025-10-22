Critiche e cattiverie, il gesto dei genitori e della fidanzata Laila per Sinner: cosa è successo a Vienna

Sinner, nel box i genitori insieme alla fidanzata

Campione del torneo nel 2023 e testa di serie numero uno del tabellone, Jannik ha potuto contare anche sul supporto dei suoi cari e di una persona speciale presente sulle tribune. Per la prima volta si sono infatti visti nel box i genitori insieme alla nuova fidanzata Laila Hasanovic, che hanno assistito dagli spalti alla vittoria di Jannik. "Mia mamma diventa nervosa quando mi vede dal vivo, non so se era in tribuna oggi - le parole dell'azzurro -. Mio fratello non c'è, ma probabilmente verrà a Torino. È bello avere mio padre nel box, so anche che mi guarda sempre anche quando sono lontano e cerco di abituarmi alla sua presenza. Averli mi ricorda quanti sacrifici ho fatto e continuo a fare, ma sentire l'affetto dei miei cari mi fa anche essere più leggero in campo".