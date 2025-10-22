Sinner-Altmaier diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE

16:23

Sinner contro Altmaier: il bilancio dei precedenti

Quella in programma oggi a Vienna sarà la quarta sfida tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier, con il numero 2 del mondo avanti 2-1 nel bilancio dei precedenti. L'azzurro ha vinto in quattro set (5-7, 6-2, 6-1, 3-6, 6-1) nel primo turno degli Us Open 2022 e poi quest'anno in due set (6-3, 6-3) nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Successo in cinque set ( 6-7, 7-6, 1-6, 7-6, 7-5) per il tedesco invece nel secondo turno del Roland Garros 2023.

16:15

Quando gioca Jannik: il programma del centrale

Jannik Sinner sfiderà Daniel Altmaier sul centrale di Vienna non prima delle ore 17:30, comunque al termine del match tra Medvedev e il portoghese Borges, ora in corso e con il russo che ha vinto il primo set (6-4).

16:10

Sinner-Altmaier: dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier, valida per il primo turno dell'Atp 500 di Vienna, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming.. TUTTI I DETTAGLI

Vienna, Austria