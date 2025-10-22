Sinner-Altmaier diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE
Mentre non si placano le polemiche per la sua rinuncia alle Finals di Davis (Bruno Vespa tra i suoi critici e il conterraneo Armin Zoeggeller tra quelli che lo difendono), il numero 2 del mondo Jannik Sinner si concentra sul campo dove oggi (22 ottobre) debutta nell'Atp 500 di Vienna sfidando il 27enne tedesco Daniel Altmaier (n.51 Atp). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
16:23
Sinner contro Altmaier: il bilancio dei precedenti
Quella in programma oggi a Vienna sarà la quarta sfida tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier, con il numero 2 del mondo avanti 2-1 nel bilancio dei precedenti. L'azzurro ha vinto in quattro set (5-7, 6-2, 6-1, 3-6, 6-1) nel primo turno degli Us Open 2022 e poi quest'anno in due set (6-3, 6-3) nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Successo in cinque set (6-7, 7-6, 1-6, 7-6, 7-5) per il tedesco invece nel secondo turno del Roland Garros 2023.
16:15
Quando gioca Jannik: il programma del centrale
Jannik Sinner sfiderà Daniel Altmaier sul centrale di Vienna non prima delle ore 17:30, comunque al termine del match tra Medvedev e il portoghese Borges, ora in corso e con il russo che ha vinto il primo set (6-4).
16:10
Sinner-Altmaier: dove vedere la partita in tv e in streaming
La partita tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier, valida per il primo turno dell'Atp 500 di Vienna, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming.
