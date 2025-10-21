È il giorno dell'esordio di Lorenzo Musetti all' Atp 500 di Vienna . Reduce dalla sconfitta subita ai quarti contro Mpetshi Perricard nel torneo di Bruxelles , il carrarino (n.8 del mondo e quarta testa di serie del tabellone in Austria) vuole provare a fare più strada possibile nell' Erste Bank Open , dove lo scorso anno si spinse fino in semifinale . L'avversario al primo turno è il lucky loser serbo Hamad Medjedovic , n.67 del ranking, al posto del greco Stefanos Tsitsipas che ha annunciato forfait . Match comunque impegnativo per Musetti , in piena corsa anche per la qualificazione alle Atp Finals di Torino (l'azzurro è chiamato a gestire il vantaggio accumulato sul suo immediato inseguitore, il canadese Felix Auger-Aliassime) . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport-Stadio' .

19:09

Musetti chiude il quinto game con un ace

Musetti vince il quinto game (chiuso con un ace sul 40-30) tenendo con autorevolezza il proprio turno di servizio: ora è avanti 3-2 su Medjedovic.

19:05

Medjedovic ok in battuta: si torna in parità

Servizio tenuto a zero anche da Medjedovic, che riaggancia così Musetti sul 2-2 nel primo set del match valido per il primo turno dell'Atp 500 di Vienna.

19:02

Servizio a zero per l'azzurro che effettua il sorpasso: 2-1

Servizio tenuto a zero da Musetti, che effettua così il sorpasso e si porta avanti 2-1 nel primo set della sfida contro il serbo Medjedovic.

18:59

Reazione di Lorenzo: immediato il controbreak!

Immediata la reazione di Musetti, che strappa il servizio a Medjedovic: l'azzurro sul 30-40 sfrutta la prima chance per il conrtobreak e riaggancia il serbo sull'1-1 nel primo set.

18:54

Subito un break per Medjedovic: Musetti deve inseguire

Subito un break per Medjedovic, che da 30-40 risale e ai vantaggi sfrutta la prima chance: il serbo è avanti 1-0 che ora deve inseguire.

18:50

Iniziata la partita: è l'azzurro a servire per primo

Iniziata la partita tra Musetti e Medjedovic sul centrale di Vienna: è il tennista azzurro a servire per primo in questo avvio di match e parte con un ace.

18:46

Musetti e Medjedovic in campo: dopo il riscaldamento via al match

Il numero 8 del mondo Lorenzo Musetti e il serbo Hamad Medjedovic, n.67 del ranking sono in campo sul centrale: dopo il riscaldamento si sfideranno nel match valido per il primo turno dell'Atp 500 di Vienna.

18:39

Lorenzo da numero uno azzurro alle Finals di Davis

Con il numero 2 del mondo Jannik Sinner che ha dato forfait, sarà Lorenzo Musetti (n.8 Atp) il leader dell'Italia che difenderà gli ultimi due due titoli vinti consecutivamente nellle Finals di Davis a Bologna (dal 18 al 23 novembre). Oltre al carrarino il capitano Filippo Volandi ha convocato altri tre azzurri. TUTTI I DETTAGLI

18:28

Norrie elimina Rublev: ora tocca a Musetti

Il britannico Norrie ha battuto il russo Rublev in tre set (6-2, 6-7, 6-2) nel match valido per il primo turno dell'Atp 500 di Vienna e ora sfiderà il vincitore del confronto tra l'azzurro Berrettini e l'australiano Popyrin. Sul centrale tra poco scenderà in campo Musetti contro Medjedovic in un altro dei match di primo turno.

18:17

Non solo Musetti: altri cinque azzurri in tabellone a Vienna

Musetti non è l'unico italiano presente nel tabellone dell'Atp 500 di Vienna: nella parte alta ci sono Sinner e Cobolli (opposti rispettivamente al tedesco Altmaier e al ceco Machac e possibili avversari negli ottavi) ma anche Berrettini (debutto contro l'australiano Popyrin); nella parte bassa invece, oltre a Musetti, anche Darderi (sfiderà Nakashima) e Arnaldi (opposto all'altro statunitense Kovacevic).

18:05

17:50

Norrie-Rublev al terzo set, cresce l'attesa per Musetti

Sul Centrale del 'Wiener Stadthalle', il russo Rublev ha appena vinto al tie-break - 7-6 (5) - il secondo set contro Norrie che si era imposto 6-2 al primo. La sfida tra i due si allunga al terzo e decisivo parziale. Si prolunga così l'attesa per la sfida tra il carrarino e Medjedovic.

17:40

Atp Vienna, il possibile avversario di Musetti al secondo turno

In caso di successo contro Medjedovic, Lorenzo staccherebbe il pass per il secondo turno dell'Open viennese dove sfiderebbe Tomas Etcheverry: l'argentino, n.60 Atp, ha liquidato con un doppio 6-3 il norvegese Budkov Kjaer (n.137 del mondo e wild card) dopo un'ora e 10' di partita.

17:30

17:20

17:10

Atp 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALISTA – € 275.390

VINCITORE – € 511.835

17:00

Musetti-Medjedovic, i precedenti

Sfida inedita tra Lorenzo e Hamad che non si sono mai affrontati in carriera.

16:50

Musetti-Medjedovic, dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro di primo turno dell'Open viennese tra il carrarino e il serbo sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. La sfida sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

16:40

+++ Atp Vienna, Tsitsipas annuncia il forfait: Musetti sfida Medjedovic +++

Arriva un importante aggiornamento dalla capitale austriaca: c'è il forfait di Stefanos Tsitsipas. Al suo posto, contro Lorenzo Musetti, scenderà in campo il 22enne serbo Hamad Medjedovic. Il balcanico si era arreso nel turno decisivo di qualificazione contro il britannico Fearnley che debutterà più tardi contro Zverev.

16:35

Atp Vienna, Musetti-Medjedovic: a che ora si gioca e dove vederla in tv

La sfida tra Lorenzo e Hamad, valida per il primo turno dell'Atp 500 Vienna, è in programma oggi (martedì 21 ottobre), sul Centrale del 'Wiener Stadthalle' come terzo match di giornata dopo Ugo Carabelli-Misolic e Norrie-Rublev. L'inizio della partita è fissato non prima delle 17:30.

Wiener Stadthalle, Vienna (Austria)